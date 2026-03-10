Шаламе си навлече гнева на милиони с грозни коментари за операта и балета

Коментар на Тимъти Шаламе за операта и балета предизвика вълна от критики от страна на артисти и институции по света.

Актьорът, номиниран за "Оскар", се оказа в центъра на сериозен дебат, след като заяви, че не би искал да работи в подобни изкуства, защото те са неща, "от които никой вече не се интересува".

Полемиката тръгна от разговор между Тимъти Шаламе и Матю Макконъхи, записан на 24 февруари за видео на CNN и Variety. По време на разговора актьорът от "Интерстелар" ("Interstellar") и Шаламе обсъждат различни творчески посоки, когато темата стига до класическите сценични изкуства.

"Не искам да работя в балета или операта. Такива неща, при които е като: "Хей, нека поддържаме това живо, въпреки че вече никой не се интересува", казва Шаламе на своя колега.

Актьорът почти веднага осъзнава, че думите му може да прозвучат зле и се опитва да смекчи тона.

"Цялото ми уважение към всички хора в балета и операта... току-що загубих 14 процента гледаемост. Мамка му, току-що се "изгърмях" сам без никаква причина", добавя той.

Артистите реагират

Реакцията не закъснява. В петък бродуейският танцьор и актьор Зак Макнали публикува видео в Instagram със заглавие "Защо Тимъти Шаламе напада операта и балета?".

В клипа Макнали поставя директен въпрос: "Защо изобщо артисти нападат други артисти точно във време, когато изкуственият интелект буквално застрашава всички форми на изкуство - с изключение на живото сценично изкуство като театър, балет, опера и мюзикъл?"

Историята му беше споделена от Джейми Лий Къртис, която по-късно публикува и видеа от трупи като амстердамската Nationale Opera & Ballet, пише The Guardian. След това актрисата сподели и публикации, в които се сипят хвалби по адрес на филма "Грешници" ("Sinners"), и по-специално звездата му Майкъл Б. Джордан. В момента именно Джордан е сочен като фаворит за наградата за най-добър актьор на предстоящата церемония, където се очаква да изпревари Шаламе. Любопитното е, че гласуването за наградите е приключило в четвъртък вечерта - след публикуването на видеото, но преди скандалът да се разрасне.

Сериозна подкрепа събра и видео на танцьора и хореограф Амар Смолс, който директно сравни филмите на Шаламе с елитните сценични изкуства, които той критикува.

"Билетите за опера и балет са безумно скъпи. Защото това е високо изкуство. Никой не се облича официално, за да гледа "Уонка", казва Смолс.

Под публикацията се появиха коментари от редица известни имена. Сред тях са режисьорката Сам Тейлър-Джонсън, балетната звезда Мисти Копланд и актрисата Холанд Тейлър.

Ева Мендес написа: "АЗ СЕ ИНТЕРЕСУВАМ!!! ❤️"

А Хелън Хънт добави: "Много се радвам, че го каза."

Остра реакция от Дожа Кет

След като думите на Шаламе отново се разпространиха онлайн тази седмица, певицата Дожа Кет (Doja Cat) също се включи в дискусията с видео в социалните мрежи.

"Операта съществува от 400 години. Балетът - от 500 години", започва тя, преди директно да се обърне към актьора, произнасяйки името му нарочно неправилно: "Някакъв човек на име Тимоти Чаламей, голяма работа между другото, си позволи да каже пред камера, че никой не се интересува от това."

Според нея е достатъчно актьорът да влезе в оперна зала, за да разбере колко погрешно е това твърдение.

"Той може да влезе в оперна зала точно сега и тя ще е пълна. И никой няма да казва нищо по време на изпълнението, защото хората имат толкова много уважение към това", категорична е тя.

Дожа Кет подчертава и строгата култура на поведение около тези изкуства

"Има етикет в операта. Има етикет в балета. Невероятно е. Това е изумително театрално изкуство. Адски красиво е . Хората ходят всеки ден в танцовите студия. Танцьорите идват в 8 сутринта, в 6 сутринта - когато и да е - и се чупят, кървят всеки ден, защото имат уважение към това, което правят", казва тя.

Певицата добавя, че трудностите в дадена индустрия не означават, че хората не се интересуват от нея: "Няма значение дали индустрията има трудни времена. Много индустрии имат трудни времена. Твоята индустрия има трудни времена. Моята индустрия има трудни времена. Това не означава, че хората не се интересуват. Танцьорите се интересуват. Певците се интересуват. Публиката се интересува. Все още има публика. Хората дават значение. Обличаш се хубаво, сядаш, мълчиш и гледаш - това е нормалният етикет там."

Накрая тя добавя, че актьорът може би трябва "да научи нещо от това".

@complex Doja Cat defends ballet & opera after Timothée Chalamet’s recent comments claiming ‘no one cares’ about it. [via/ TT dojacat] ♬ original sound - COMPLEX

Реакция и от институциите

Скандалът стигна и до професионалните организации. Сред институциите, които критикуваха думите на актьора, са Кралският балет и опера в Лондон, English National Opera, Metropolitan Opera в Ню Йорк, Los Angeles Opera и Seattle Opera.

Операта в Сиатъл дори използва ситуацията с чувство за хумор.

В публикация в Instagram институцията написа: "Имаме само едно да кажем - използвайте промо код "TIMOTHEE" и ще получите 14% отстъпка за избрани места за "Кармен" този уикенд. Тими, добре дошъл си да го използваш и ти."