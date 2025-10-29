Най-тежкият изтребител в света преминава към нов етап на разработка

Кадри, публикувани на 28 октомври, потвърждават, че втори прототип на много тежкия ултрадалечен изтребител от шесто поколение на Chengdu Aircraft Corporation вече е в етап на летателни изпитания. Това следва представянето на първия прототип през декември 2024 г., който беше първият изтребител от шесто поколение, за който е потвърдено, че е в летателни изпитания където и да е по света. Новият самолет има забележителни разлики от своите предшественици, включително нови ъглови изпускателни дюзи, вместо вдлъбнати изпускателни тръби, наблюдавани при предишния модел, пише MWM. Новите изпускателни тръби наподобяват тези, използвани за осигуряване на управление на вектора на тягата. Тъй като изтребителите от шесто поколение не използват опашни стабилизатори за увеличаване на стелт функцията, не само броят на управляващите повърхности е увеличен, за да компенсира това, но също така се спекулира, че те биха могли да интегрират двигатели с вектор на тягата за допълнителен контрол, които насочват посоката на изпускателните газове на двигателя, за да увеличат стабилността на самолета. Изпускателната тръба е по-силно назъбена, което вероятно ще подобри стелт възможностите на самолета.

Новият самолет от шесто поколение има уникална конфигурация с три двигателя с един гръбен и два долни въздухозаборника. Всмукателите преди използваха дизайн, подобен на каре, но сега използват свръхзвуков всмукател без отклонение, който се счита за по-оптимизиран за стелт. Друга забележителна промяна е използването на ново колесник, с колела едно до друго, а не в тандем. Това е най-необичайната голяма промяна и може да представлява отговор на обратната връзка от операциите, използващи първия самолет. Ако новата изтребителна програма следва прецедента, създаден от прекия си предшественик от петото поколение, J-20, тогава ще бъдат построени два демонстрационни планера, преди програмата да премине към по-представителен производствен прототип. J-20 премина от първия си демонстрационен полет до въвеждане в експлоатация само за шест години и един месец, като подобно време за разработка за новия изтребител го поставя в график за влизане в експлоатация през януари 2031 г. Този прогнозен график е с години пред очаквания за собствения изтребител от шесто поколение на американските ВВС - F-47.

В началото на юни ново изображение на много тежкия изтребител от шесто поколение предостави най-ясния до момента фронтален изглед на самолета и показа три отворени вентрални отсека за оръжия с капацитет за боеприпаси, който изглежда няколко пъти по-голям от този на изтребители от пето поколение, като F-35 или J-20. Очаква се това да позволи на изтребителя да носи големи количества балистични ракети, както и големи ракетни конструкции като PL-17 за много дълги въздушни сражения или различни крилати ракети с по-голям обсег. С околния персонал, който дава индикация за мащаба, самият размер на носовия конус на изтребителя показва, че е предназначен за поставяне особено голям радар, което потенциално позволява на самолета да поразява цели на екстремни разстояния, надвишаващи 400 километра, без подкрепа от системи за ранно предупреждение и управление във въздуха (AEW&C).

Способността за самостоятелна операция дълбоко в контролирана от врага територия вероятно ще бъде водещо изискване към новия изтребител, който е най-големият в света. Много по-малкият J-20 вече има значително предимство в обхвата на действие пред всички свои западни аналози, като боен радиус се оценява на над 2000 километра в сравнение с около 1000 километра за американския му конкурент F-35. Очаква се новият изтребител да има боен радиус над 4000 километра, което се постига с помощта на по-ефективни двигатели и чрез много по-голям капацитет на горивото. В комбинация с усъвършенствани стелт възможности, това ще позволи на самолета да атакува вражески самолети далеч над Тихия океан, включително тези, прелитащи от Гуам или остров Уейк към Япония или Филипините, като по този начин ще направи въздушните операции на Западния блок в региона много по-сложни. Самолетът се разработва заедно с поне два други типа по-леки изтребители от шесто поколение , единият от които се разработва от Shenyang Aircraft Corporation и има сравними размери с J-20. Извън Китай не се очаква никоя друга държава да представи изтребител от шесто поколение на етап демонстрация на полети до близо 2030 г.