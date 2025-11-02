Село на Крит на ръба след смъртоносна вражда: полицията арестува един човек и открива нерегистрирано оръжие

Гръцката полиция арестува един заподозрян и задържа друг, като конфискува нерегистрирана пушка след смъртоносна престрелка в село Воризия на Крит, при която загинаха двама души, а четирима бяха ранени. Специализирани полицейски единици продължават да провеждат рейдове на фона на опасения от ново насилие

Ден след кървавата престрелка, при която загинаха двама души, а четирима бяха ранени във Воризия, община Фаистос, Южен Крит, полицейските сили остават разположени в района на фона на нарастващото безпокойство сред жителите.

Тежко въоръжени полицаи от антитерористичната единица EKAM, които провеждат обиски в къщите в селото, арестуваха един заподозрян и задържаха друг рано тази сутрин, като и двамата се смята, че са свързани с конфликта.

По време на операцията полицията откри нерегистрирана пушка, а търсенето на други лица, за които се смята, че са замесени в фаталния сблъсък, продължава.

Жертвите бяха идентифицирани като 39-годишният Фанурис Каргакис, баща на пет деца, и 56-годишна жена, която беше дошла в селото, за да присъства на помен за свой роднина. Въпреки по-ранни съобщения, че жената е починала от сърдечен удар, властите потвърждават, че и двете жертви са били убити от огнестрелни рани по време на сблъсъка.

Вследствие на трагедията гръцкото министерство на образованието обяви, че ще изпрати специален екип от детски психолози и социални работници в училищата в района, за да подкрепи учениците и учителите, засегнати от насилието.

Екипът, изпратен по нареждане на министъра на образованието София Захараки, ще посети училищата във Воризия и близкото градче Зарос, след като полицейската операция приключи и безопасността бъде възстановена. Училищата и в двете общини ще останат затворени в понеделник и вторник.

Захараки и генералният секретар за начално и средно образование Янис Пападомаркакис са в постоянен контакт с кмета и образователните власти, за да координират реакцията.

Полицейски сили продължават да охраняват двете болници в Ираклион, където са откарани загиналите и ранените. Двама от ранените остават под полицейска охрана като потенциални заподозрени в стрелбата.

Полицейският говорител Констанция Димоглиду заяви пред ERT News, че досието по случая ще бъде предадено на прокуратурата в неделя, но разследването ще продължи, докато всички лица, замесени в нападението, бъдат открити и предадени на правосъдието.