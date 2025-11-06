IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Светът не е по-близо до ядрена война, отколкото през 1962 г.

Песков коментира указанията на Путин да се проучи възможността за подготовка за ядрени опити

06.11.2025 | 08:31 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г., каза говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, който отговори на въпрос на ТАСС.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд“.
(БТА)

ядрена война Дмитрий Песков Кремъл Русия
