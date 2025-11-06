Николоски подписа договора за жп тунел, но не се извини за "българите са мизерници"

Вицепремиерът на Северна Македония Александър Николоски отказа да се извини за бруталната обида, която отправи към България преди година, когато нарече българите „нецивилизовани“ и „мизерни“ в ефира на тв „Алфа“, предаде БГНЕС.

На въпроса: „Г-н Николоски, от първия Ви ден като вицепремиер на Северна Македония сте много яростен спрямо България и конкретно Коридор 8. Обяснете ни конкретно какво се промени през последните месеци, за да бъдете днес тук, на тази маса, с г-н Караджов. Все още ли смятате българските домакини за нецивилизовани, мизерни хора?“ – Николоски отговори така:

„И миналата, и тази година ние говорихме за инженерни, а не за политически проблеми на проекта. Това, което Вие и Ваши колеги искахте да направите политически проблем, за късмет не успяхте, и затова сме днес тук. Мисля, че отговорих достатъчно“.

На допълващия въпрос: „Ще се извините ли за това изказване?“ – Николоски обърна гръб.

Днес Николоски и българският му колега Гроздан Караджов подписаха споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

Церемонията се състоя на жп гарата в Гюешево – пребоядисана и освежена.

Проектът за жп връзка между България и Северна Македония датира, под една или друга форма, от близо 150 години. Днес е част от паневропейския Коридор №8, който е от критично значение за икономиката и сигурността на Европейския съюз и военната мобилност на НАТО на Балканите.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. |