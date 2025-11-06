IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Николоски подписа договора за жп тунел, но не се извини за "българите са мизерници"

Проектът за жп връзка между България и РСМ датира от близо 150 години

06.11.2025 | 14:22 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Вицепремиерът на Северна Македония Александър Николоски отказа да се извини за бруталната обида, която отправи към България преди година, когато нарече българите „нецивилизовани“ и „мизерни“ в ефира на тв „Алфа“, предаде БГНЕС.

На въпроса: „Г-н Николоски, от първия Ви ден като вицепремиер на Северна Македония сте много яростен спрямо България и конкретно Коридор 8. Обяснете ни конкретно какво се промени през последните месеци, за да бъдете днес тук, на тази маса, с г-н Караджов. Все още ли смятате българските домакини за нецивилизовани, мизерни хора?“ – Николоски отговори така:

„И миналата, и тази година ние говорихме за инженерни, а не за политически проблеми на проекта. Това, което Вие и Ваши колеги искахте да направите политически проблем, за късмет не успяхте, и затова сме днес тук. Мисля, че отговорих достатъчно“.

На допълващия въпрос: „Ще се извините ли за това изказване?“ – Николоски обърна гръб.

Днес Николоски и българският му колега Гроздан Караджов подписаха споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

Церемонията се състоя на жп гарата в Гюешево – пребоядисана и освежена.

Проектът за жп връзка между България и Северна Македония датира, под една или друга форма, от близо 150 години. Днес е част от паневропейския Коридор №8, който е от критично значение за икономиката и сигурността на Европейския съюз и военната мобилност на НАТО на Балканите.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. |

