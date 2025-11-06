IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Софи Търнър отдавна е фенка на Крис Мартин, има химия между тях

06.11.2025 | 23:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Появи се нова инфорвация за връзката между Софи Търнър и Крис Мартин. В края на октомври стана ясно, че 29-годишната актриса и 48-годишният вокалист на Coldplay се срещат и това изненада мнозина фенове. Сега източник разкрива, че двамата вече са били на няколко срещи и има химия.

"Те излязоха на няколко срещи в Лондон. Все още е много ново, но между тях има много химия и определено има искра между тях", коментира източник на "Us Weekly".

Софи и Крис явно са се запознали преди години покрай общи приятели. И актрисата винаги се е възхищавала на певеца - била му е голям фен.

"Софи винаги се е възхищавала на Крис и е била голям фен и на него, и на музиката му, много преди да се запознаят. Тя дори се шегуваше, че малко си падаше по него, така че е забавно и сюрреалистично, че те всъщност се свързаха по романтичен начин в реалния живот... Те имат много общо и Крис определено е неин тип. Те се свързаха покрай това, че са британци и покрай любовта си към музиката", издаде още източникът.

