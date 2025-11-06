Три листа A4: Новата "златна табела" на Овалния кабинет не се хареса на американците

Доналд Тръмп за пореден път направи промяна в Белия дом, която не се хареса на американците. Тази седмица нова "табела" предизвика негативна реакция от страна на законодателите, които отбелязаха, че американският президент буквално позлатява Белия дом, докато правителството е спряло работа.

Тръмп преобразява Белия дом по свой образ и подобие с неотдавнашното драматично разрушаване на Източното крило и активното изграждане на нова бална зала, като прави това с изобилие от злато. Написана със златен курсив, табела, идентифицираща Овалния кабинет, вече е поставена до вратата на офиса. Интересното е, че от снимките изглежда сякаш надписът е изписан върху три листа A4.

Тези нови промени се случват докато спирането на работата на правителството застрашава програмата за допълнителна хранителна помощ. В резултат на това правителството ще разпредели само половината от помощите, които обикновено прави този месец.

„А: Този знак изглежда ужасно“, написа конгресменът от Пенсилвания Малкълм Кениата в отговор на изображения на новия знак, разпространяващи се в X и след това. „Б: 43 милиона американци нямат достъп до SNAP и са на седмици от още по-голямо увеличение на разходите за здравеопазване.“

Сенатор Лиза Блънт Рочестър от Делауеър също се възмути:

„Иска ми се да се съсредоточат върху подпомагането на американците в затруднено положение, но това не е добър знак.“

Миналия месец събарянето на Източното крило от президента, за да построи бална зала за 300 милиона долара, на фона на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ, предизвика ожесточено възмущение и противоречия. Анкета на Washington Post, ABC News и Ipsos установи, че повече от половината американци не одобряват реконструкцията.

Джаред Московиц спомена суматохата, когато коментира новия знак на Овалния кабинет.

„Новата табела поне означава, че той няма да го събори“, каза конгресменът от Флорида.

Междувременно офисът на Гавин Нюсъм, който се радваше на успех след решителното приемане на Предложение 50, което губернаторът на Калифорния твърди, че е от решаващо значение за защитата на демокрацията и за противодействие на програмата на Тръмп, се подигра на новия знак.

Неговият екип в социалните мрежи публикува редактирана снимка с надпис „Живей, смей се, ГУБИ“, вместо „Овалният кабинет“.