Амбър Хърд се появи с близнаците си Оушън и Агнес за първи път

Актрисата отпразнува Хелоуин с децата си в Мадрид, където живее след края на драмата с Джони Деп

06.11.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Амбър Хърд изведе близнаците си Оушън и Агнес публично за първи път, докато празнува Хелоуин в Мадрид миналия петък.

39-годишната актриса публикува в Instagram множество снимки от излизането си с децата, където беше облечена като вещица в черна рокля със заострена шапка.

Звездата от „Аквамен“ беше придружена от дъщеря си Уна Пейдж, на четири години, и петмесечните близнаци Оушън и Агнес.

„Хелоуин с моите малки“, написа Хърд под публикацията, която събра над 80 000 харесвания за пет часа от 5-те ѝ милиона последователи в Instagram към петък вечерта.

Едното от бебетата близнаци на Хърд носи шапка на паяк, а другото носи оранжева шапка с тиква.

Уна е облечена в раирани чорапогащи и рокля на вещица, която да подхожда на майка ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Амбър Хърд
Новини
