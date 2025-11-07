Единият от освободените по погрешка британски затворници се предаде

Един от двамата затворници, които бяха погрешно освободени предсрочно от лондонски затвор, се предаде, след като махна на представителите на медиите и изпуши цигара на стъпалата на затвор, построен през Викторианската епоха, предаде Асошиейтед прес.

Трийсет и пет годишният Уилям Смит се предаде в затвора "Уондсуърт" три дни след освобождаването си в резултат на поредната административна грешка, която насочи вниманието към пренаселената и претоварена затворническа система. Това се превърна в политически проблем за лейбъристкото правителство, след като дразнеше дълги години консервативните им предшественици, посочва АП.

Началниците на затворите бяха свикани на среща днес, за да обсъдят грешките. Полагат се усилия за осъвременяване на системата, която все още използва хартиени затворнически досиета, заяви министърът на правосъдието Алекс Дейвис-Джоунс.

Смит беше погрешно освободен в понеделник – в същия ден, в който беше осъден на почти четири години затвор за множество измами.

Полицията все още издирва 24-годишния Брахим Кадур-Шериф, който погрешно беше освободен от "Уондсуърт" на 29 октомври. Той излежаваше присъда за опит за кражба. Кадур-Шериф е регистриран и като сексуален престъпник заради ексхибиционизъм.

Кадур-Шериф е алжирски гражданин, влязъл законно във Великобритания през 2019 г., но е превишил срока на престоя си и е бил в начален етап на процедура по депортиране.

И двамата мъже са били освободени по погрешка от затвора "Уондсуърт", построен в югозападната част на Лондон в средата на 19 век, който привлече вниманието, след като преди две години друг затворник избяга, като се хвана отдолу на камион за доставка на храна. /БТА