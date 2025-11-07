ЕК въвежда по-строги правила за издаването на визи за руснаци

Европейската комисия е приела по-строги правила за издаване на визи за руски граждани заради нарасналите заплахи за сигурността, свързани с войната в Украйна. Комисията отбелязва, че причина са също използването на миграцията като оръжие, саботажни дейности и възможната злоупотреба с визи.

Хена Виркунен, зам.-председател на ЕК заяви, че решението е свързано с опасностите от разпространение на дезинформация и от навлизане на дронове във въздушното пространство на ЕС. Според нея тази стъпка е необходима за защита на сигурността на европейците.

Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността допълва, че ЕС е изправен пред невиждани опити за дестабилизация и саботаж с помощта на дронове. “Пътуването до ЕС и свободното движение са привилегия, а не даденост”, добавя тя.

Еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер посочва, че всички заявления за визи, подадени от граждани на Руската федерация, ще бъдат подложени на засилени процедури за проверка и повишен контрол. Това ще допринесе за защитата на Шенгенското пространство, казва той.

Отсега нататък руските граждани вече няма да получават многократни визи за ЕС, пояснява комисията. Това означава, че те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато искат да пътуват до ЕС. Това ще позволи задълбочена и честа проверка на кандидатите, за да ограничи заплахите за сигурността. Добавя се, че ще се допускат изключения за ограничени и обосновани случаи, например за независими журналисти и защитници на правата на човека. Предвижда се държавите от ЕС да прилагат промените еднакво.

Днешното решение се основава на съвместна оценка на държавите от ЕС, уточнява комисията. В съобщението се добавя, че след като Русия нахлу в Украйна, ЕС прекрати споразумението за облекчен визов режим за руските граждани и издаде насоки за повишаване на проверките на молбите за издаване на виза от руснаци. / БТА