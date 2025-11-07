IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

ЕК въвежда по-строги правила за издаването на визи за руснаци

Калас: ЕС е изправен пред невиждани опити за дестабилизация и саботаж

07.11.2025 | 16:07 ч. 6
Pixabay

Pixabay

Европейската комисия е приела по-строги правила за издаване на визи за руски граждани заради нарасналите заплахи за сигурността, свързани с войната в Украйна. Комисията отбелязва, че причина са също използването на миграцията като оръжие, саботажни дейности и възможната злоупотреба с визи.

Хена Виркунен, зам.-председател на ЕК заяви, че решението е свързано с опасностите от разпространение на дезинформация и от навлизане на дронове във въздушното пространство на ЕС. Според нея тази стъпка е необходима за защита на сигурността на европейците.

Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността допълва, че ЕС е изправен пред невиждани опити за дестабилизация и саботаж с помощта на дронове. “Пътуването до ЕС и свободното движение са привилегия, а не даденост”, добавя тя. 

Еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер посочва, че всички заявления за визи, подадени от граждани на Руската федерация, ще бъдат подложени на засилени процедури за проверка и повишен контрол. Това ще допринесе за защитата на Шенгенското пространство, казва той.

Свързани статии

Отсега нататък руските граждани вече няма да получават многократни визи за ЕС, пояснява комисията. Това означава, че те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато искат да пътуват до ЕС. Това ще позволи задълбочена и честа проверка на кандидатите, за да ограничи заплахите за сигурността. Добавя се, че ще се допускат изключения за ограничени и обосновани случаи, например за независими журналисти и защитници на правата на човека. Предвижда се държавите от ЕС да прилагат промените еднакво.

Днешното решение се основава на съвместна оценка на държавите от ЕС, уточнява комисията. В съобщението се добавя, че след като Русия нахлу в Украйна, ЕС прекрати споразумението за облекчен визов режим за руските граждани и издаде насоки за повишаване на проверките на молбите за издаване на виза от руснаци. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руснаци виза Европейски съюз завишен контрол Кая Калас ЕК дронове нарушаване на въздушното пространство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem