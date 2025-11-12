Министри на ЕС ще обсъдят напредъка на Украйна за членство в ЕС

Украйна ще бъде домакин на неформална среща на висши министри на ЕС, отговарящи за европейските въпроси, в Лвов на 10–11 декември, за да обсъдят напредъка на страната към присъединяване към Европейския съюз.

Това съобщиха източници за „Киев Индипендънт“.

Срещата има за цел да демонстрира политическа подкрепа за стремежа на Украйна към ЕС, тъй като Киев се сблъсква с опозицията на Унгария, която има правото да блокира всякакви бъдещи стъпки в процеса на присъединяване.

Поканите бяха изпратени съвместно от датското председателство на Съвета на Европейския съюз и украинския вицепремиер по европейската интеграция Тарас Качка.

„Основният фокус на нашите дискусии ще бъде напредъкът на Украйна по пътя към членство в ЕС. С провеждането на срещата в Украйна ще изпратим ясно и единно политическо послание, че бъдещето на Украйна е в ЕС“, се казва в текста.

Киев подаде молба за членство в ЕС скоро след като Русия започна пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. и няколко месеца по-късно получи статут на кандидатка.

Въпреки продължаващата война, Украйна напредна с реформите за привеждане в съответствие с стандартите на ЕС.

Будапеща многократно се е противопоставяла на кандидатурата на Украйна за членство. На 30 август унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че присъединяването на Украйна „ще унищожи унгарските фермери, продоволствената сигурност на Унгария и ще позволи на украинската мафия да навлезе в Унгария“.

През юни почти всички държави членки на блока се съгласиха, че Украйна е готова да започне преговори по първия и най-важен етап от присъединяването – „Фундаментални принципи“.

Официалните преговори изискват единодушие на всички 27 членки.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас каза през май, че блокът има „план Б и план В“, ако Унгария продължи да блокира пътя на Украйна към членство. | БГНЕС