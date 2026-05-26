Тръмп се готви да чупи рекорд с фойерверките на 4 юли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява да счупи световния рекорд за фойерверки по време на честванията на 250-годишнината на Америка на 4 юли с 50 пъти по-голямо шоу от това, проведено миналата година.

Шоуто от 860 754 фойерверки, планирано за Деня на независимостта в центъра на Вашингтон, ще продължи 40 минути, двойно повече от обичайното време, на цена, която все още не е обявена. Според Националната паркова служба, предишни години са стрували около 270 000 долара за по-малко от 20 минути фойерверки.

Жителите на Вашингтон се надяват, че няма да се повтори температурната инверсия от 2019 г. - когато Тръмп поръча предишното рекордно шоу на града - когато шапка от топъл въздух означаваше, че димът не може да се издигне и блокира по-късните етапи за мнозина. Зрителите на Националния мол съобщиха, че са изпитали парене в очите и кашлица, което ги е накарало да напуснат събитието преди финала, докато дим се носеше над града.

Очаква се Тръмп да произнесе реч. Ще има и други лектори, парад, прелитания и представления.

"Това ще завърши със спиращ дъха финал с фойерверки, който ще разбие световните рекорди и ще се превърне в най-зрелищното фойерверк шоу, което светът някога е виждал" каза пред Axios Рейчъл Райснер от Freedom 250, публично-частното партньорство на Белия дом, организиращо събитията на 4 юли.

Световният рекорд на Гинес за най-голямо шоу е събитие в навечерието на Нова година във Филипините през 2016 г.

Тогава 10 904 фойерверки бяха пуснати в проливен дъжд в шоу, продължило малко повече от час.

Миналата година президентът подписа "Закона за един голям красив законопроект" преди началото на фойерверките.

Стивън Витале, главен изпълнителен директор на Pyrotecnico, която ще организира събитието, каза пред USA Today:

"Чупенето на рекорд е изключително важно, но това, което наистина искаме да направим, е хората да си тръгнат с убеждението, че са видели най-добрата фойерверка в живота си."

Компанията е проектирала дисплеи за Супербоул, Гран При на Формула 1 в Лас Вегас и Нова година.

Джейсън Фърнел, координаторът по дизайна, каза:

"Това шоу има 99 позиции на десет различни места. Стандартната продължителност на шоуто би била 18 минути. Това шоу е с продължителност 40 минути. Има някои наистина страхотни многоцветни сцени, които са просто живи и вълнуващи. Когато видите някои от снарядите да правят това, което правят, това създава още по-готина, по-голяма картина, защото те взаимодействат помежду си."

Организаторите се надяват един милион души да посетят Националния мол на 4 юли, където ще бъдат представени щандове от всеки щат на САЩ като част от 16-дневен "Великият американски щатски панаир".