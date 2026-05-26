Не само Тръмп пропусна сватбата на сина си, Барън и Мелания също отсъстваха

Барън Тръмп беше единственият от братята и сестрите си, който пропусна сватбата на брат си Доналд Тръмп-младши с Бетина Андерсън на Бахамите, която се състоя този уикенд.

Въпросите защо 20-годишният студент не се присъедини към Иванка, Ерик и Тифани Тръмп на острова, за да отпразнуват сватбата, се натрупаха.

Дон-младши се ожени за светската личност Бетина Андерсън този уикенд на събитие, ограничено до най-близките им приятели и членове на семейството.

Баща му, президентът Тръмп, не присъстваше, нито пък мащехата му Мелания.

Първоначално се говореше, че сватбата ще се проведе на луксозния частен остров Литъл Пайп Кей, където двойката прекара идилична ваканция миналата година, след като напрежението в Близкия изток принуди двойката драстично да намали плановете си за сватба в Белия дом.

Мястото на бутиковата сватба се намира в изолираната бахамска островна верига Ексума, е ексклузивен и пищен рай, любим на 39-годишната Бетина, която преди това е прекарвала време там с близки приятели.

Островът разполага с частна писта със собствено митническо оформяне за частните самолети и е описан като "светилище само за членове“ за посетители, наслаждаващи се на вилните комплекси и частните яхтени съоръжения.

Единственият начин да се стигне до там е с чартърен самолет или лодка. След като стигнете там, настаняването струва поне 1400 долара на човек на вечер, което гарантира максимална дискретност.

Видимо отсъствие

Въпреки че бащата на Дон-младши не присъства на церемонията на Бахамите, двойката се надява да проведе трето сватбено тържество в Белия дом в бъдеще, на което Тръмп и Мелания могат да присъстват, съобщиха източници пред People.

Брачното свидетелство на двойката показва, че най-големият син на президента и бляскавата светска дама официално са станали съпруг и съпруга на тайна церемония, проведена в дома на сестрата на Андерсън, Кристина Макферсън, в Уест Палм Бийч, в четвъртък.

В събота новата булка сподели в Instagram Stories брачните си халки, заедно с вълнуващо послание към Дон-младши.

Тя публикува черно-бяла снимка на ръцете им, с ненатрапчивите им сребърни халки на показ. "Завинаги твои, завинаги мои. Целият смисъл е да се ожениш за най-добрия си приятел.“, написа новата г-жа Тръмп.