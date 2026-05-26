Дроновете с оптични влакна разкриват ограниченията на "авангардните" оръжия

Войната в Украйна поставя под сериозно съмнение целесъобразността от разчитането на безпилотна военна техника "Птиците в Украйна си строят гнезда от кабели на дронове." Самият заглавие разказва цяла история, но последвалата статия в "The Sunday Times" не е уловила истинския мащаб на това, което тази история представлява.

Почти от самото начало на войната в Украйна преди повече от четири години, използването на безпилотни дронове привлече значително внимание. Наблюдателите бяха засипани с статии, които обявяваха, че "За западните оръжия войната в Украйна е бета тест", или твърдяха, че "Тази въздушна битка между дронове в Украйна е поглед към бъдещето на войната".

По-голямата част от тези статии се опитваха да докажат, че безпилотните дронове са променили коренно характера на войната, пише в анализ за RS Дан Грейзър, старши научен сътрудник и програмен директор в Стимсън Център.

Украинските "птици" показаха, че такива смели твърдения са малко прибързани. През 2024 г. руските войски започнаха да разгръщат малки атакуващи дронове с цилиндрични барабани в долната си част, които съдържат дълги макари с оптичен кабел, свързан с операторите им. Кабелната връзка гарантира, че дроновете не могат да бъдат електронно заглушени от врага. Фактът, че както руснаците, така и украинците са прибегнали до използването на оптични дронове, ясно показва, че дроновете не са толкова заплашителни, колкото твърдят техните доставчици. Преходът от радиоуправляеми към кабелно направлявани дронове не представлява голям скок напред. По-скоро това е признание за присъщата уязвимост на дистанционно управляваните системи. Слабостта на всяка безпилотна технология е връзката с прословутия "майчински кораб".

Покритите с нишки пейзажи в Украйна демонстрират колко крехки са тези връзки.

Макар и широко прокламирани в началото на войната като променящи правилата на играта, дроновете са просто най-новото оръжие, достигнало бойното поле. Историята е пълна с примери за нови оръжия, които нарушават стария военен ред, докато някой изобретател не създаде ефективна контрамярка или оръжието не бъде възприето от армиите по целия свят и не се превърне просто в още един инструмент в арсенала. Рицарите в тежки доспехи на коне доминираха във войната за кратък исторически момент, докато капацитетът на държавите не се увеличи до степен, в която правителствата можаха да институционализират пехотни формирования, способни да победят своите конни врагове. Когато първите танкове се появиха на бойните полета на Първата световна война, вражеските войници бяха ужасени от тези гиганти. В началото пехотата нямаше средства да победи танковете.

Но тъй като войната е най-голямата майка на изобретенията, скоро армиите и от двете страни разработиха ефективни противотанкови оръжия и танкът се превърна в още едно обикновено оръжие. Както всяко военно нововъведение преди това, дроновете в крайна сметка ще завършат цикъла на противодействието на оръжията. По-широкото значение на дроновете с оптични влакна е това, което прави този случай достоен за по-внимателно разглеждане. Политиците в областта на отбраната по целия свят трябва внимателно да обмислят развитието на дрон технологията във войната в Украйна, защото то поставя под съмнение надеждността на технологията, която те разработват в момента. Военните футуристи искат да създадат сила, състояща се от кибер-физически оръжия, задвижвани от изкуствен интелект. Те предвиждат не само безпилотни самолети, но и безпилотни военноморски кораби и наземни превозни средства. Всички тези системи разчитат на сигурна комуникация с хората, които в крайна сметка ги командват.

"Безпилотните наземни превозни средства по своята същност изискват голям обем данни, като тяхната автономност и алгоритмите за изпълнение на мисиите зависят от непрекъснатата честотна лента", пише една компания, която се бори с предизвикателството на свързаността.

Фундаменталният проблем е, че в крайна сметка цикълът на оръжия и противодействия ще затвори кръга с цифровото бойно поле. Всички войни всъщност не са нищо повече от конфликт между две съперничещи си човешки воли. Тъй като е заложено самото им оцеляване, хората от двете страни ще търсят всяко възможно предимство, за да надделеят. Пряката борба с армията от роботи, която футуристите предвиждат, ще бъде скъпа. Но победата над такава кибер-физическа сила ще бъде доста просто усилие за прекъсване на комуникационната мрежа, която е в центъра на нейната функционалност.

Руснаците и украинците решиха проблема с свързаността с оптични кабели, но това решение работи само в ограничени обстоятелства. Войната в Украйна до голяма степен се превърна в статична изтощителна война за едва няколко метра територия. Ако армиите провеждаха мащабни атаки на стотици километри, би било непрактично атакуващата сила да изстреля хиляди дронове, всеки от които влачи 50 километра нишка. Само заплитанията на колелата биха спрели силата на място. Още по-непрактично би било F-35 да оперира с осем Collaborative Combat Aircraft.

Как би функционирала тази схема, ако всеки безпилотен самолет трябваше да влачи 100 мили оптични кабели?

Компаниите, разработващи такава технология, твърдят, че самолетите "лоялни крилати партньори" ще използват изкуствен интелект, за да преминават автоматично към предварително определени параметри на мисията в случай на загуба на връзка. Това може да е достатъчно, ако общата мисия не се е променила, но ако врагът има способността да наруши системата с пилотирани и безпилотни самолети, той вероятно има и способността да принуди пилотирания пилот да промени мисията си. Без възможността да комуникират с безпилотните самолети, те ще продължат да изпълняват внезапно остаряла мисия, без връзка с внезапно изолирания пилот.

Привлекателността на изграждането на военна сила, която намалява броя на хората на фронтовата линия, е очевидна. Но има практически реалности, които трябва да се вземат предвид при проектирането на такава сила. По време на война пълният, неограничен контрол върху електромагнитния спектър - пълният диапазон от радио и други честоти, необходими за безжично предаване на данни - не е гарантиран. Военните планирачи биха били разумни да приемат, че електромагнитният спектър ще им бъде отказан. Това не означава, че военните не трябва да продължат да развиват безпилотната технология. Ако е възможно да се разгърне такава система, вместо да се излага на опасност човек, тогава това трябва да бъде избраният курс на действие. Но, както ни показаха украинските птици, би било глупаво да залагаме бъдещето на нашата сигурност на технологии, които лесно могат да бъдат нарушени.