Австралия отказа на Русия да строи посолство до сградата на парламента

Съд постанови, че може да си върне земята, предоставена за планираната руска амбасада

12.11.2025 | 10:38 ч.
Върховният съд на Австралия постанови днес, че правителството може да си върне земята, която Русия е наела за построяването на ново посолство, но заяви, че Москва трябва да бъде компенсирана, предаде ДПА.

През юни 2023 г. австралийското правителство прие закон, за да попречи на Русия да построи посолство близо до парламента на страната в Канбера поради опасения за националната сигурност.

Съдът постанови, че австралийското правителство е приело валидни федерални закони за възстановяване на парцела, което първоначално е предоставено под наем през 2008 г.

Съдът също така установи, че правителството е длъжно да плати на Русия "разумно обезщетение".

През 2023 г. австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство е "получило много ясни съвети за сигурност относно риска от новото руско присъствие толкова близо до сградата на парламента".

Москва все още има присъствие в Австралия в настоящите си имоти в Грифит, предградие на Канбера.
