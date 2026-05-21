BGONAIR Live

Сграда рухна в Мароко, поне 9 загинали

Не е ясно колко души общо са се намирали в пететажната сграда

21.05.2026 | 22:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Девет души загинаха, а други бяха ранени при срутване на жилищна сграда в мароканския град Фес, съобщиха властите.

Според първоначалните данни, съобщени от държавната информационна агенция MAP, при инцидента са загинали четирима души, а шестима са били ранени.

Не е ясно колко души общо са се намирали в пететажната сграда в момента на срутването, предаде АФП.

Последните данни все още са предварителни, според съда във Фес, който ги обяви и добави, че е започнато разследване.

През декември миналата година в Фес се срутиха още две сгради. При инцидента загинаха общо 22 души.

През май миналата година, също във Фес, девет души загинаха при срутването на жилищна сграда.

