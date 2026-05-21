Сграда рухна в Мароко, поне 9 загинали

Девет души загинаха, а други бяха ранени при срутване на жилищна сграда в мароканския град Фес, съобщиха властите.
Според първоначалните данни, съобщени от държавната информационна агенция MAP, при инцидента са загинали четирима души, а шестима са били ранени.
Не е ясно колко души общо са се намирали в пететажната сграда в момента на срутването, предаде АФП.
Последните данни все още са предварителни, според съда във Фес, който ги обяви и добави, че е започнато разследване.
През декември миналата година в Фес се срутиха още две сгради. При инцидента загинаха общо 22 души.
През май миналата година, също във Фес, девет души загинаха при срутването на жилищна сграда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.