Кайли Миноуг тайно се борила с рак за втори път

Случило се през 2021 г.

21.05.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Кайли Миноуг разкри, че и втори път се е борила с рак, но го направила тайно. През 2021 г. певицата отново е била диагностицирана със страшната болест.

57-годишната звезда беше диагностицирана с рак на гърдата през 2005 г. Тогава тя трябваше да отмени турне и участие на музикалния фестивал Glastonbury. След като премина лечение, тя се възстанови напълно.

"Втората ми ракова диагноза беше в началото на 2021 г. Имах възможност да запазя това за себе си... Не като първия път.", коментира тя в документалния филм "Kylie Minogue" по Netflix.

Изпълнителката не разкрива повече детайли за  лечението, а става ясно, че пак е имала рак на гърдата. Но увери почитателите си, че сега е здрава.

"За щастие, преминах през това. Отново. И всичко е добре. Хей, кой знае какво е зад ъгъла, но поп музиката ме подхранва... Моята страст към музиката е по-голяма от всякога", обясни Кайли.

звезди рак Кайли Миноуг
