Молдовската митрополия, подчинена на Руската патриаршия, твърди, че е „свободна“ и „независима“ и не се противопоставя на присъединяването на Република Молдова към Европейския съюз. Изявлението противоречи на действията на Молдовската православна църква (МПЦ) през последните две години, в които свещеници, служещи на Митрополията, участваха активно в предизборната кампания на проруските сили, съобщава deschide.md.

По време на заседанието на Синода на МПЦ на 11 ноември ръководството на Молдовската митрополия прие обръщение към духовенството, в което твърди, че не е „руска църква“, а е църква на целия народ, живеещ в Република Молдова, съставен от вярващи от различни етноси.

„Тя е отворена за всички, независимо от езика, политическата принадлежност или културния избор. В нашите места за богослужение хора от всички възрасти и социални категории се молят заедно, ценностите, които изповядват, или политическите си избори, обединени от вярата в Христос и любовта към ближния“, се казва в публикуваното съобщение.

Същевременно представители на МПЦ твърдят, че са „свободни“ и „независими“. Освен това, те уточняват, че осъществяват своята канонична, пастирска и социална дейност при пълно спазване на законодателството на Република Молдова.

„Православната църква на Молдова никога не се е противопоставяла на вектора на развитие, избран от нашата държава. Мисията на Църквата е строго духовна, съсредоточена върху пастирската грижа за вярващите, подкрепата на нуждаещите се и проповядването на Евангелието на Спасителя Иисус Христос“, уточнява Митрополията.

Заслужава да се отбележи, че преди президентските избори и референдума за европейска интеграция през есента на 2024 г. стотици свещеници от Молдовската митрополия са отишли ​​в Москва на „поклонения“, организирани от „Евразия“ на олигарха Илан Шор и Руската патриаршия. При пристигането си църковните на деятелите са били сервирани със скъпи храни и напитки. Те са приемали подаръци и са получавали карти MIR при завръщането си, на които впоследствие са били превеждани месечно пари за поддръжка на църквите и заплати.

Ситуацията се повтори през 2025 г., в навечерието на парламентарните избори. Правоприлагащите органи по-рано съобщиха за регистриране на няколко случая, когато свещеници от Митрополията на Молдова, вербувани от руски структури, открито агитираха за антиевропейските сили в Република Молдова и призоваваха гражданите да гласуват за политици и партии, финансирани от Москва.