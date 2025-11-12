Имамоглу за поисканите 2400 години затвор за него: Позор!

Бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе арестуван на 19 март по обвинения в корупция, определи обвинителния акт, в който турската прокуратура поиска близо 2400 години затвор за него, като „позор“ и призова съдебният процес да бъде излъчен на живо по турската телевизия, съобщи в. „Сьозджю“.

В обвинителния акт, който бе внесен в Истанбулския наказателен съд за тежки престъпления вчера, попадат имената на 105 задържани и 170 лица с мярка съдебен контрол, като общия брой на заподозрените лица е 402. Според документа Имамоглу е обвинен в създаване и ръководене на организирана престъпна група, а сред обвиненията срещу останалите са съзнателно подпомагане на групата, даване и вземане на подкуп, изнудване, злоупотреба при търгове, нанасяне на щети на обществени организации чрез измами и други.

„Нямаме какво да крием от нашия народ. Те (властите) успяха да подготвят обвинителен акт 237 дни по-късно благодарение на незаконно разследване, съпроводено от клевети, интриги и преследване, които са безпрецедентни за съдебната система. Този обвинителен акт е насочен срещу Народнорепубликанската партия (НРП), която основа нашата република. Това е позорно! Призовавам парламента да осигури излъчването на съдебния процес по държавната телевизия ТРТ и други канали“, написа Имамоглу днес в свое изявление относно обвинителния акт.

Наред с публикуването на обвинителния акт срещу Имамоглу Истанбулската прокуратура поиска от Върховния касационен съд на Турция да заведе дело за закриване на основната опозиционна партия в страната – Народнорепубликанската партия (НРП), заради незаконно финансиране.

„С това обвинение турското правителство разкри, че иска да откъсне тази страна от демокрацията“, коментира днес говорителят на НРП Дениз Юджел, като подчерта, че обвиненията срещу Имамоглу не представляват „правен документ, а политическа атака, насочена срещу цялата партия“.

Имамоглу беше арестуван на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста и му определи мярка за задържане под стража. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

(БТА)