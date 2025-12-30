Какво движи пазара: никелът достигна деветмесечен ценови връх

Никелът достигна най-високата си стойност от март насам, след като най-големият производител Индонезия обяви планове за намаляване на предлагането с цел повишаване на цените, съобщава Bloomberg.

Производството ще бъде намалено през 2026 г., за да се постигне по-добро съответствие между търсенето и предлагането, заяви министърът на енергетиката и минералните ресурси Бахлил Лахадалия, според CNBC Indonesia. Производството на метала в югоизточната азиатска страна, който се използва както в неръждаемата стомана, така и в батериите за електрически автомобили, е нараснало през последното десетилетие до почти 70% от общото производство в света.

Никелът все още е сред най-слабо представящите се метали на Лондонската метална борса,

тъй като търсенето от сектора на батериите продължава да разочарова поради възхода на алтернативни химични съединения. Доставките от Индонезия продължават да нарастват, въпреки че цените се задържаха ниски през по-голямата част от годината, което доведе до бързо нарастване на запасите в складовете, проследявани от LME.

Производството в Индонезия сега е от централно значение за прогнозите за цените на никела през следващата година. Правителството може да контролира предлагането чрез затягане на издаването на квоти за добив, известни на местно ниво като RKAB.

Никелът поскъпна с 4,7% до 16 560 долара за тон на LME, продължавайки ралито, което следваше другите метали от средата на декември.