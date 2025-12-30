IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирват с кучета 22-годишния, изчезнал на Витоша

От ПСС обхождат предполагаеми райони с кучета

Снимка: архив, БГНЕС

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в района на планината Витоша, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

С кучета се обхождат предполагаеми райони.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че столичната полиция издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша. Сигналът е подаден вчера от родителите на младежа. 

Витоша издирване ПСС кучета
