Издирват с кучета 22-годишния, изчезнал на Витоша

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в района на планината Витоша, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

С кучета се обхождат предполагаеми райони.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че столичната полиция издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша. Сигналът е подаден вчера от родителите на младежа.