Четирима са обвинени в Париж за предполагаема шпионска мрежа, свързана с Русия

Четирима души са обвинени в Париж по предполагаем шпионаж и намеса, свързани с Русия, по случай, който свързва събирането на икономическа разузнавателна информация с проруски плакати, поставени на Триумфалната арка. Прокурорите съобщиха, че трима заподозрени са задържани, а четвърти е поставен под строг съдебен надзор, съобщи RFI.

Френската агенция за вътрешна сигурност, DGSI, започна разследване, след като установи дейности, които според нея биха могли да навредят на основните интереси на Франция.

Разследването е съсредоточено върху SOS Донбас, официално Sud-Ouest Solidarité Donbass, която се представя за хуманитарна организация. Прокурорите заявиха, че групата е заподозряна, че служи като прикритие за тайна дейност.

Разследващите първо се обърнали към Анна М, 40-годишна жена с двойно гражданство, която основала асоциацията.

Вътрешните разузнавателни служби идентифицираха действия, които според тях биха могли да навредят на основните интереси на Франция. Разследване беше започнато на 13 март, след като тя беше заподозряна, че се е обърнала към висши служители на френски компании, за да получи икономическа информация.

По-късно разследващите свързаха разследването с проруски плакати, поставени на Триумфалната арка.

В началото на септември камери за видеонаблюдение заснеха мъж, който лепеше проруски плакати върху паметника. Прокурорите го идентифицираха като Вячеслав П., 40-годишен руски гражданин.

Телефонен анализ показа, че той е съобщил за преместването на Анна М, което свързва двете части на случая.

И на двамата бяха повдигнати обвинения през ноември. Анна М. е изправена пред обвинения, участие в престъпно сдружение за подготовка на престъпление, събиране на информация за национални интереси за чужда държава и разузнавателна дейност с чужда държава. Тя е задържана в предварителния арест.

Вячеслав П. беше задържан по обвинения, включително за повреждане на класифициран обект в полза на чужда държава и участие в престъпна организация.

Трети заподозрян, Винсент П., 63-годишен мъж, роден в Сен Сен Дени , също е обвинен и е задържан под стража. Прокурорите твърдят, че той е заподозрян в участие в престъпна организация, събиране на информация за национални интереси за чужда държава и разузнавателна информация с чужда сила.

Четвъртият мъж, 58-годишният Бернар Ф., роден в Париж , е обвинен в разузнавателна дейност с чужда сила и участие в престъпно сдружение за подготовка на престъпления, наказуеми с 10 години затвор. Той не е задържан, но е с мярка "подписка".

Кои са SOS Донбас?

SOS Донбас е регистрирана в департамента Пиренеи-Атлантик в югозападна Франция през септември 2022 г. Тя се описва като група, организираща конвои с помощи за цивилни в Източна Украйна.

Разследващите заявиха, че подозират, че асоциацията е служила като прикритие за шпионаж. Уебсайтът ѝ предлага и плакати за печат със слогана „Русия не е мой враг“.