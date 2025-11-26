IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меган Маркъл е откраднала рокля за 1 695 долара?

Тя носеше същия модел през 2022 г., когато се снима за корицата на Variety

26.11.2025 | 19:51 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Меган Маркъл се появи с рокля, за която се твърди, че е… откраднала.

Според репортаж на Пола Фроли от NewsNation, дизайнерската рокля за 1 695 долара, с която съпругата на принц Хари се появява в новото промо видео за предстоящия си коледен специал по Netflix, е същата, която е носила — и за която твърдят, че е присвоила — по време на фотосесия за Variety преди няколко години.

В Instagram клипа към "With Love, Meghan: Holiday Celebration" ("С любов, Меган: Празнично тържество"), който излиза на 3 декември, херцогинята на Съсекс е в смарагдово зелената рокля "Ushuaia" на Galvan — детайл, който веднага привлече вниманието на зрители, помнещи историята около тази "злополучна" рокля.

Маркъл носеше същия модел през 2022 г., когато застана на корицата на Variety.

През 2024 г. журналистката Ванеса Григориадис разкри в подкаста "Heretics" на Андрю Голд, че Маркъл не е върнала доста неща след използването им "в много високопрофилна фотосесия" — визирайки именно снимките за Variety.

Свързани статии

"Шокиращо е да чуеш такива твърдения за човек, който живее в имение в Монтесито за над 15 милиона долара, има сделки за 100 милиона, и въпреки това би си направил труда да прибере бижута и дрехи от фотосесия, които очевидно може да си позволи", казва Григориадис — авторка за The New York Times Magazine и Vanity Fair.

Представител на Маркъл не е направил коментар, пише New York Post.

В началото на току-що пуснатия трейлър Меган се чува да казва: „Обожавам празничния сезон. Той е за това да намерим време за хората, които обичаме, да прегърнем традициите и да създаваме нови.“

В клипа дори се вижда как тя крадешком целува половинката си — принц Хари.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Меган Маркъл откраднала рокля
