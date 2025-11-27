Тръмп разкри следващия си проект за обновяване на Вашингтон

Доналд Тръмп съобщи, че продължава с обновяването на Вашингтон и следващият му прокет е басейна около Меморила на Линкълн, който, според Тръмп, се е превърнал в символ на "мръсотията и некомпетентността на Байдън“.

Тръмп вече направи фурор с изграждането на "голямата, красива бална зала“, след като събори Източното крило. Преди това той реновира и Овалния кабинет, правейки го златен.

Тръмп използва социалната мрежа Truth Social, публикува клип и показа състоянието на басейна, преди да обяви намеренията си да го почисти. "Това е отразяващият басейн на Мемориала на Линкълн, преди аз и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм да го поправим. Погледнете го внимателно, защото няма да виждате тази мръсотия и некомпетентност на Байдън още дълго!", казва във видеото Тръмп

Клипът показва патици, плуващи в басейна, пълен с мръсни листа и прах, преди да покаже знак, предупреждаващ хората да стоят навън, тъй като се извършва почистване.

Следва надпис "Направете Вашингтон отново красив“, преди анимацията да покаже почистена версия на логото на Министерството на вътрешните работи.

Националната паркова служба съобщи, че 8,5 милиона души са посетили Мемориала на Линкълн през 2024 г. Басейнът, който е завършен през 1923 г., е най-големият отразяващ басейн във Вашингтон.

Миналия месец Тръмп събори Източното крило на Белия дом, което исторически е помещавало офисите на Първата дама, без особен надзор или предупреждение, като по този начин направи път за започване на строителството на балната зала. Проектът за 300 милиона долара да може да бъде завършен преди края на мандата му.

Идеята за бална зала в Белия дом Тръмп прокарва за пръв път през 2010 г., като я продаде на съветника на президента Барак Обама Дейвид Акселрод, след като видя как първата дама Мишел Обама е домакин на държавни вечери в разгъващи се палатки.

Тръмп не направи много промени в дизайна на Белия дом по време на първия си мандат, но започна да говори за балната зала през третата седмица от втория си мандат, тъй като се оплака от препълнената Източна зала.

Ако балната зала на Тръмп бъде построена по план, историческата Източна зала ще служи като вход към президентската пристройка.

Тръмп настоява частните дарения, които е поискал за изграждането на балната зала, да освободят данъкоплатците от разходите, докато демократите я критикуват като схема "плащаш, за да играеш“.

Освен това Белият дом е позволил на анонимни дарители да допринесат за проекта, въпреки че рекламира прозрачността.

Това не е единственият проект за обновяване на дома, който Тръмп е искал по време на втория си мандат на Пенсилвания Авеню.

Той вече ремонтира банята на Линкълн в мрамор, добави нови скулптури, препроектира Розовата градина и е инсталира "Президентска алея на славата“ в богато украсено злато с портрети на скорошни президенти – с изключение на Джо Байдън, който се появява само като автописалка.

Естетиката ще се стори позната на всеки, който е минавал през позлатените салони на Мар-а-Лаго или през пищните фоайета на хотелите и клубовете на Тръмп.

Същите тежки златни акценти, изпъкващи надписи и декор в дворцов стил доминират в неговите имоти – от голф клуб "Тръмп Интернешънъл“ до извисяващата се сграда на "Тръмп Палас“.

За критиците Белият дом се привежда в съответствие с марката Тръмп: блестящи полилеи, блестящ блясък и максималистичен лукс. За поддръжниците това е отдавна закъсняло величие.

Тръмп също така е използвал Министерството на вътрешните работи на Бургум, за да се погрижи за някои от усилията си за разкрасяване на Вашингтон.

Изпълнителна заповед от март възлага на Бургъм задачата да направи "окръг Колумбия безопасен, красив и проспериращ чрез предотвратяване на престъпления, наказване на престъпниците, опазване на реда, защита на нашите почитани американски паметници и насърчаване на разкрасяването и опазването на нашата история и наследство“.

Той също така използва част от войските, изпратени да работят в столицата, за да помогнат за почистването ѝ.