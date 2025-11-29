Новаков: Мирът не може да мине без решаващата роля на ЕС

Мирният процес след Втората световна война е отнел повече време отколкото цялата Втора световна война. Така евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков коментира в ефира на "Брюксел 1" от Страсбург ситуацията с преговорите за мир в Украйна.

"Не може да се мине без решаващата роля на ЕС най-вече за възстановяването и гарантирането на мира в Украйна и за възстановяването след това на тази държава. Това не може да се случи само от Вашингтон, макар аз да вярвам, че връзката между натовските съюзници, между Европа и Америка, е незаменима", посочи още Новаков пред Bulgaria ON AIR.

Той определи като голяма крачка програмата за отбранителната промишленост на ЕС, която беше одобрена от Европейския парламент.

"За ЕС това е промяна в поведението - да започнеш да харчиш собствени пари, защото това не са заеми. Това са пари от бюджета на ЕС, събрани от държавите членки, които ще бъдат харчени за отбрана. Това беше немислимо преди 2-3 години. От тази гледна точка е положително, защото наблюдаваме процес на отрезвяване", посочи евродепутатът.

Новаков коментира и идея, лансирана от Вашингтон - замразените активи на Русия в европейските банки да се използват за възстановяване на Украйна чрез съвместен фонд между САЩ и Украйна.

"Вече има законова рамка и начин, по който тези руски активи да бъдат използвани. Най-справедливото нещо е те да се използват за възстановяването на държавата, която пострада от войната, започната от Русия", категоричен е той.

Според него това е единственият разумен път.