IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Водна криза в Атина, язовирите около града на критично ниски нива

Гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим

02.12.2025 | 10:08 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката столица Атина е изправена пред задълбочаваща се водна криза, тъй като двата основни язовира, които захранват града – „Морнос“ и „Илики“ – са загубили около 40 процента от водните си запаси през последните години, съобщават официални лица, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

През последните години площта на „Морнос“ е намаляла почти наполовина, докато „Илики“ е отчел драматичен спад в нивото на водата, съобщават експерти, като отбелязват, че настоящото засушаване може да се сравни единствено с продължителния сух период от 1988-1994 г.

Продължителното засушаване, по-малкият брой дъждовни дни и намаленото количество планински снегове са сред основните причини, които ограничават естествените притоци, а скорошните силни бури почти не са допринесли за възстановяване на водоемите, тъй като голяма част от водата се е оттекла към морето, отбелязват още експертите.

С цел справяне със сушата гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим, за да ускори проекти за водоснабдяване и изграждане на помощна инфраструктура. Централно място в стратегията им заема проектът „Евритос“, който е насочен към отклоняването на излишните води от язовира „Кремаста“ към водоснабдителната мрежа на Атина.

Властите също така призовават жителите на града да използват водата разумно.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

водна криза Атина Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem