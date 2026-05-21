Оливия Родриго направи кукленските рокли хит

Времето става все по-слънчево и топло, навлизаме в късната пролет, а скоро ще посрещнем и лятото. Това значи, че е време за по-тънки дрехи, смели тенденции, игрива визия - идеална за фестивалите и събитията на открито, лежерните разходки в парка и летните концерти.

И от известно време забелязваме, че на мода се връща един определен тип рокля. А именно кукленската рокля, съобщават от "Teen Vogue".

Певицата Оливия Родриго все по-често започна да се появява с такова облекло - в клипове, по събития, на концерти. И този тип рокли се превърнаха в нейна запазена марка.

А какво представляват кукленските рокли? Те са мини, къси - не стигат до коляното, само до бедрата, свободни и широки. Ефирни са, често наподобяват нощници, тъй като с тях ви е свободно и комфортно, може да имат романтични и нежни детайли. Обикновено са с висока талия (под бюста), без ръкави или с къси ръкави, които са широки.

Този тип рокли стават популярни още през 40-те годинина миналия век, като в началото са били използвани само като бельо или нощници. Но вече са много хитови и в ежедневието - за разходки, паркове, фестивали, концерти, шопинг, кино, кафета, ресторанти, плаж и т.н.

