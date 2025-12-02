Уиткоф и Кушнер кацнаха в Москва, срещата е от 17 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков пристигна в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин в поредния американски опит за ускоряване на преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

В преговорите към него се присъединява и Джаред Кушнер, зетят на американският президент, който имаше ключовва роля и в постигнаето на мир в Газа.

Кирил Дмитриев, висш руски икономически преговарящ, се срещна с Уитков на международното летище Внуково в Москва, съобщиха руските държавни медии.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Уитков ще представи на Путин последната версия на рамката между САЩ и Украйна, изготвена по време на последните кръгове от преговори в Женева и Флорида.

"Руско-американска среща ще започне след 17:00 ч. московско време (14:00 ч. GMT). Путин ще приеме г-н Уиткоф, главния преговарящ на Америка по украинските въпроси, който ще пристигне тук. Той ще бъде придружен от Кушнер. Те ще проведат разговор“, каза по време на брифинг Песков, цитиран от ТАСС.

На въпрос дали някой друг ще представлява Съединените щати на срещата, говорителят на Кремъл отбеляза: "Не, няма да има други. Само преводач.“

Днешната среща ще се фокусира върху усилията за уреждане на украинската криза, като централната тема ще бъдат предложенията на САЩ по този въпрос.