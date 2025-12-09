Испания отхвърля европейските предложения за мигрантите

Испания отхвърля европейските предложения за връщането на мигранти. Според правителството в Мадрид текстовете биха могли да нарушат международното право, особено по отношение на правата на човека, съобщи БНР.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка коментира, че регламентът за "безопасна трета страна" подкопава целостта на пакта, като променя ключов елемент, преди пактът дори да е влязъл в сила. Той допълни, че регламентът поражда сериозни опасения за Испания, тъй като позволява сключване на необвързващи правни споразумения с трети страни.

Това според него поражда въпроси относно гарантирането на ефективна защита в тези страни, механизмите за осигуряване на правилното обработване на заявленията и зачитането на правата и задълженията на кандидатите.

Относно регламента за връщането на мигранти министърът подчерта, че Испания се противопоставя на това взаимното признаване на решенията за връщане да бъде доброволно, а не задължително, като се запази настоящата система.

Министрите на вътрешните работи на страните-членки се споразумяха да подкрепят държавите, подложени на най-голям миграционен натиск през 2026 г., с 21 000 премествания на мигранти и 420 милиона евро финансова помощ. Тази цифра е по-ниска от 30 000 премествания и 600 милиона евро, предложени от Брюксел и подкрепени от Мадрид.