Задържаха крупен инвестиционен измамник, излъгал хора за над 415 хиляди евро

Полицията в Пловдив задържа автор на крупна инвестиционна измама в размер на над 415 хиляди евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. По случая е водено досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Пловдив, като са документирани 10 случая на финансови злоупотреби в размер на над 415 хиляди евро.

Служители от отдел „Икономическа полиция“ пресякоха престъпна схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща доходност чрез контролирана от изкуствен интелект търговия с криптовалути. До разплитане на случая се стигнало след множество професионални действия по образувано досъдебно производство от лятото на миналата година. В хода на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че в основата на престъплението стои 48-годишен пловдивчанин, който чрез комбинация от психологически манипулации и добри познания и умения в сферата на инвестирането е извършил финансови злоупотреби в особено големи размери.

При проведена специализирана операция на 18 март мъжът е задържан, а при претърсвания на ползвани от него адреси в Пловдив и областта са открити и иззети множество доказателства за престъпната дейност, сред които компютърни системи, мобилни устройства и документи. Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.

По разследването са документирани 10 случая, при които мъжът е отнел от частни лица над 415 хиляди евро. Жертвите си избирал, като организирал срещи, предимно с жители на малки населени места. Представял се за посредник на въпросната инвестиционна платформа, известна в киберпространството с класически белези на финансова пирамида. Възползвайки се от ниската финансова култура на хората и естественото желание за по-високи и сигурни приходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути, носеща доходност между 15 и 20 процента на месец. Съгласилите се потенциални инвеститори предоставяли лични данни, за да им бъдат създадени акаунти в платформата, като в някои случаи това ставало чрез споделен екран или дистанционен достъп до устройствата им. Допълнително доверие у тях се поддържало чрез частични плащания в брой под формата на дивиденти, участие в активна инвестиционна общност и постоянен обмен на информация в едно от мобилните приложения. При опити за изтегляне на средства обаче достъпът до профилите бил ограничаван или напълно прекратяван, а комуникацията с „посредника“ – прекъсвана.

По време на работата е изяснен и затвореният цикъл, при който чуждите средства преминавали през реална финансова система и впоследствие се „заключвали“ в контролирана дигитална среда, без възможност за физическо изтегляне: Първоначално потърпевшите превеждали пари по банков път – често към сметки, представяни като „лични инвестиционни акаунти“ или на трето лице, родственик на извършителя. После средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало усещане за легитимност. На следващ етап парите се прехвърляли към т.нар. електронен портфейл, контролиран от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени (дигитални активи), които нямат свободна пазарна търговия и реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите.

Наред с това е установено, че от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на 48-годишния пловдивчанин от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и трансакции е изтеглил 235 хиляди евро, посочвайки разходи за наем на жилище, месечни вноски по заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.