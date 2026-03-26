Откриха тонове месо в незаконни кланици в Кърджалийско

Незаконни кланици в два частни имота в с. Чифлик, община Кърджали, бяха открити при съвместна акция на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали и Икономическа полиция.

По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни. Това означава, че от двете кланици са излезли тонове месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол. По номерата на марките ще бъде извършена проверка на произхода и на собствениците на животните.

В първата кланица инспекторите на Агенцията са установили около 100 кг телешко месо без доказан произход, а във втората – приблизително 230 кг говеждо месо, 10 кг говежди обрезки и четири животински кожи. Всичко това ще бъде унищожено, а срещу собствениците на имотите ще бъде образувано досъдебно производство.

Акцията в Кърджалийско се проведе по-малко от две седмици, след като бяха установени незаконни кланици в Ихтиман, работили с години.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че съхранението и търговията с месо без доказан произход и без официален ветеринарномедицински контрол представляват риск за здравето на потребителите и подлежат на строги санкции