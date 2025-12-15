Ботокс, дронове и 250-килограмови бомби в Донбас, които Тръмп иска да даде на Путин

Д-р Ирина Малихина, на 32 години, е една от хилядите жители на Краматорск, избягали от града в началото на 2022 г., когато Москва започна общото си нахлуване в Украйна. Тя се завърна миналия април, вярвайки, че руските войски не са в състояние да напреднат по-нататък в тази територия, и отвори практиката си по козметична хирургия.

Всяка седмица, казва тя, приема половин дузина клиенти, които искат инжекции с ботокс.

„Украинските жени са много суетни, дори в най-трудните ситуации. Не искаме бръчки.“ Следващата статистика е още по-поразителна. По-голямата част от тези, които идват в клиниката – между 60 и 70 процента, отбелязва тя – са войници, сражаващи се в района. „Повечето са жени, но има и мъже.“

Ирина е наясно с двойствеността, пред която са изправени жителите на този град и съседния Славянск в момента, и двамата потопени в изключително необичайна ситуация. Те все още могат да се насладят на луксове като козметични процедури и множество суши ресторанти, но също така трябва да се справят с все по-чести атаки с дронове и 250-килограмови бомби KAB.

Спокойната атмосфера, която цареше в клиниката на Ирина, контрастираше рязко със звуците, изпълнили Славянск часове по-рано. Около 21:30 ч. тъмнината на нощта беше разкъсана от огромна светкавица, придружена от монументална експлозия. Това беше първата от многото. Експлозиите разтърсиха жилищната сграда. Прозорците се разтресоха, на ръба на разбиването. Това бяха ужасяващите бомби КАБ, пише El Mundo.

Една от ракетите КАБ падна на булеварда, водещ към вече несъществуващата жп гара

Противно на всяка логика, семейството на украинката се е отървало невредимо, въпреки че ракетата е сринала съседната къща. Ударната вълна е откъснала врати, прозорци, стени и парчета покриви от повече от дузина близки домове. Един от съседите на Татяна е сред ранените. Той е получил тежки изгаряния. „Бях в колата и тя се запали“, каза тя.

Наред с другите градски центрове в Донецка област, които все още са под украински контрол, Славянск се превърна в основна цел на въздушни удари тази година. Според местното Министерство на отбраната руснаците са изстреляли 44 000 от тези снаряди в цялата страна.

Славянск беше епицентърът на руската интервенция в Украйна през пролетта на 2014 г., когато Москва насърчи въстанието на сепаратистки групировки. Градът се превърна в щаб на силите, командвани тогава от бившия руски военен офицер Игор Гиркин, който поддържаше контрол до началото на юли, когато украинската армия го възвърна, освобождавайки Краматорск.

Малко повече от десетилетие по-късно конфликтът се завърна в близост до тези два градски центъра като част от общата офанзива, започната от руснаците срещу територията на Донецка област, все още контролирана от Украйна.

Възползвайки се от доказаното си превъзходство в човешка сила и военна логистика, московската армия продължи да напредва на този фронт,

въпреки тежките загуби, които е понесла. Бавното, но стабилно настъпление им позволи да разширят „зоната на поражение“, където действат техните дронове, до почти цялата област, контролирана от украинците, където все още живеят близо 200 000 души. Градове като Славянск, Краматорск, Дуржкивк и Святокирск вече са в оперативния обхват на безпилотните летателни апарати (БЛА).

Според украинския уебсайт Deep State, специализиран в анализа на военната ситуация, руснаците са окупирали над 500 квадратни километра през ноември, което почти удвоява темпа им на настъпление в сравнение със септември и октомври. Украинските сили се борят да запазят контрола си над анклави като Покровск, Мирноград и Сиверск в Донецк; Вовчанск и Купянск в Харков; и Гуляйполе в Запорожка област, но съдбата на няколко от тези райони изглежда почти решена в полза на силите на президента Владимир Путин.

Въпреки това, американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната призна, че при скоростта, с която напредват войските на Москва, превземането на останалата част от Донецк е малко вероятно.

30-годишният д-р Клим Киетов, споделят песимизма, който се разпространява сред местното население и много войници, сражаващи се в този регион.

„Рано или късно ще загубим Краматорск. Не сега, а след две или три години. Но преди това ще видим как руснаците го сриват със земята, както направиха с Бахмут или Покровск“, смята Хейко. Клим кима. Той признава, че жителите на този град – откъдето е родом – не искат да говорят за руското настъпление. „Това е вид табу, но за съжаление ситуацията се влошава“, признава той.

Мнението на тези местни жители на Донецк съвпада с нарастващия брой все по-тревожни коментари през последните седмици от видни личности в страната, които започнаха да изразяват това мнение, тъй като украинското отстъпление на повечето фронтове става все по-очевидно.

През ноември известният активист Сергий Стерненко оцени, че страната се насочва „към бедствие от стратегически мащаб, което може да означава загуба на държавата“.

Един от най-видните военни анализатори в страната, Тарас Чмут, чиято фондация също подпомага въоръжените сили, сподели същата оценка по това време. Активистът, който се е сражавал в първата фаза на войната между 2015 и 2017 г., заяви, че „динамиката на загуба на територии и отстъпления продължава да се увеличава и няма перспективи това да се промени“. Чмут беше категоричен. Според него украинската армия е изправена пред потенциален „колапс“ поради липса на войници, като бригадите имат само няколкостотин униформени служители, когато би трябвало да наброяват хиляди.

Генерал Виктор Назаров, бивш военен съветник на украинския президент, е друг, който не споделя този песимизъм. За него ситуацията в Украйна „не е критична“. „За да се случи значително проникване, руснаците ще трябва да напреднат с 20 или 30 километра. Това не е възможно днес с дроновете“, обяснява той в телефонно интервю.

Обзети от несигурност, цивилните, които все още живеят в Донецк, възобновиха масовото изселване, което регионът преживя през 2022 г., когато паниката се разпространи пред лицето на общото настъпление на Москва. Според местната станция „Радио Безкоштовне“, миналия октомври населението е било само 200 000, по-малко от половината от 460 000, регистрирани през август на предходната година. Десетки хиляди са напуснали района през последните месеци.

Някой е написал поредица от съобщения на английски по стените на тази улица. „Томахоук е най-добрият преговарящ с Русия“, гласи едно от тях, визирайки американските ракети, които президентът Доналд Тръмп отказва да предаде на Киев.