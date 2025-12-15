IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Австралия обяви национален траур след убийствата в Сидни

Броят на жертвите е петнадесет души, мъртъв е и единият от стрелците

15.12.2025 | 08:09 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Знамената в Австралия ще бъдат спуснати до средата на пилоните в знак на национален траур след стрелбата на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, обяви снощи премиерът Антъни Албанезе, цитиран от Франс прес.

"Знамената ще бъдат спуснати наполовина в цялата страна днес в знак на почит към жертвите и ранените", подчерта Албанезе. Властите определят нападението като терористично и антисемитско. "Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви по-рано Албанезе. "Това е целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука, който трябва да бъде ден на радост, празник на вярата – злонамерен, антисемитски и терористичен акт, който удари сърцето на нашата нация", добави той. "Атака срещу австралийските евреи е атака срещу всички австралийци".

Австралийската полиция коригира днес броя на жертвите на петнадесет души, като уточни, че шестнадесетият загинал е един от нападателите, убит по време на атаката, отбелязва АФП, като цитира изявление на полицията на Нови Южен Уелс в "Екс". 

Двамата въоръжени нападатели са 50-годишен баща и 24-годишният му син,

уточниха австралийските сили на реда. 50-годишният мъж е загинал, 24-годишният в момента е в болница, според полицейския началник на Нови Южен Уелс, Малкълм Лайон, по време на пресконференция. 

Полицията не издирва други извършители, добавят Ройтерс и ДПА. Лайон добави, че по-възрастният от двамата мъже е имал разрешително за шест оръжия. Тези оръжия са били използвани при нападението и са конфискувани.

Свързани статии

Лайон също така заяви, че са били открити две "активни" взривни устройства, които са били отнесени и обезвредени от сапьори.

Самоделните бомби са били "доста прости по конструкция", но добави: "Много се радвам, че тези устройства не са били активирани".

Лайон добави, че съобщенията, че колата на нападателя е била покрита с черно знаме на Ислямска държава, "ще бъдат част от разследването". Полицията е сигурна, че в нападението не е участвал трети човек.

По-рано той уточни, че един от нападателите е бил известен на властите, но не е имало "конкретна заплаха". /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

австралия траур жертви убити
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem