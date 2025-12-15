Защо на Турция не може да се има доверие в Газа?

"Искаме да вярваме, че нашите съюзници ще предпочетат да застанат на наша страна, а не на страната на терористична организация."

Това беше възражението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган срещу решението на САЩ от 2017 г. да въоръжат сирийските кюрдски бойци, които той смяташе за терористи, срещу Ислямска държава. Днес Турция трябва да бъде държана по собствените си стандарти, тъй като изисква да играе роля във възстановяването на Газа: миналата подкрепа на Турция за „Хамас” би трябвало да я изключи завинаги от всякаква роля в осигуряването на сигурността на Газа; и докато Турция застане на страната на терористична организация пред своите съюзници, тя не може да има никаква роля там, пишат за TNI Блейз Мистал и Джона Броуди.

В продължение на близо две десетилетия Турция е домакин на лидери на "Хамас", обеща стотици милиони финансиране и позволи на свързани с групата фиктивни компании да управляват голяма част от нейните 500 милиона долара в задгранични активи. Американските санкции многократно са били насочени срещу тези мрежи, но много от тях все още действат свободно, тъй като Турция отказва да се присъедини към своите американски и европейски съюзници в определянето на „Хамас” за терористична група.

След бруталното нападение на „Хамас” срещу Израел на 7 октомври 2023 г., Ердоган е най-шумният защитник на групировката и най-яростният критик на Израел. Турция отказа да осъди клането на 7 октомври. Не се задоволява да заяви, че „Хамас не е терористична организация“, Ердоган нарича бойците на „Хамас” „борци за свобода“. Правителството му се координира с лидерите на „Хамас”, изпраща конвои с помощи и лекува оперативни членове на „Хамас” в турски болници. Ердоган обвини Израел, че „надминава Хитлер по варварство“ и дори заплаши да „нахлуе“ военно в Израел, както направи Турция в Либия и Нагорни Карабах.

Сега, след като натисна „Хамас” да приеме прекратяването на огъня, Ердоган се хвали, че Турция е „готова да предостави всякакъв вид подкрепа на Газа“. Характерът на тази подкрепа стана ясен, когато две седмици след влизането в сила на прекратяването на огъня, турският външен министър Хакан Фидан прие делегация на „Хамас” в Истанбул. Това е само последният от поредица опити на Ердоган да се представи като глобален посредник на властта, а Турция като ключов елемент на нов регионален ред. Но отвъд простото парадиране, Ердоган преследва два различни интереса в Газа: идеологически и политически.

Подобно на Сирия и Египет преди това, Ердоган се надява да трансформира Газа по свой образ и подобие – управлявана от ислямисти и клиент на Анкара. За тази цел той иска да разположи турски войски в стабилизиращи сили и да действа като „гарант“ за палестинците.

Съединените щати не могат и не трябва да се съгласяват с това. Всяко турско военно участие в Газа би саботирало централната цел на мирния план: разоръжаване на "Хамас". Планът на президента Доналд Тръмп призовава за унищожаване на цялата „военна, терористична и офанзивна инфраструктура“ и създаване на „дерадикализирана, свободна от терор зона“. Турция, която е прекарала две десетилетия в осигуряване на оцеляването на „Хамас”, не може надеждно да приложи този мандат. Всяка турска роля би дала на Анкара лост да възпрепятства разоръжаването, като същевременно запазва политическите мрежи на „Хамас”. На държава, която гледа на „Хамас” като на движение за съпротива, не може да се има доверие да го разруши.

Но Ердоган има и по-прозаична цел: да осигури договори за реконструкция за турските фирми. Строителният сектор на Турция исторически е задвижвал икономиката ѝ и е бил засегнат от корупция, свързана с вътрешния кръг на Ердоган. Докато Ердоган обмисля как да остане на власт след изтичането на мандата си през 2028 г., укрепването на слабата турска икономика с доходоносни договори, финансирани от международни донори, би могло да се окаже мощен стимул за политическите му перспективи.

Тук може да има роля за Турция, но само ако тя отговаря на собствените си стандарти.

Това започва с прекратяване на подкрепата на Турция за „Хамас”. Това означава затваряне на офиси на Хамас, експулсиране на оперативни лица и спиране на всяко набиране на средства. Но не може да спре дотук. Турция трябва да демонстрира, че оказва натиск върху „Хамас” да се разоръжи – в съответствие с прекратяването на огъня – с всички налични средства. Разграничението на Ердоган между „политическото“ и „военното“ крило на „Хамас” е измислица. Никоя държава не може да претендира за доверие като гарант за мир, докато приютява терористи.

Второ, Анкара трябва да възстанови отношенията си с Израел. От 7 октомври насам Ердоган методично разрушава тези връзки – отзовава дипломати, присъединява се към делото за геноцид на Южна Африка в Международния съд и спира търговията. Анкара наскоро затвори въздушното си пространство и пристанищата си за израелски кораби и самолети. Никоя държава, която отзовава посланици, завежда съдебни дела, забранява търговията и затваря пристанищата си, не може надеждно да посредничи за мир. Ако Турция иска роля в Газа, нормализирането трябва да е на първо място – възстановяване на дипломацията, търговията и основното сътрудничество.

Възстановяването трябва да бъде внимателно ограничено. Турция не трябва да участва в училища, джамии, болници или други институции с идеологическо влияние. Както сенатор Джеймс Ланкфорд (републиканец от Оклахома) наскоро каза: „Има определени роли, в които [Турция] просто не трябва да участва.“

Турция трябва да се придържа към собствените си стандарти. Дългата история на подкрепа на Ердоган за Хамас би трябвало автоматично да дисквалифицира турските войски от всякаква роля в осигуряването на сигурността в Газа. Но Турция все още може да участва във възстановяването на Газа, ако може да докаже, че предпочита да застане на страната на собствените си съюзници, а не на страната на терористите.