Тръмп похвали мъжа, обезоръжил единия нападател в Сидни

Ахмед ал Ахмед е бил прострелян два пъти и е претърпял операция

15.12.2025 | 09:24 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнования след терористичната атака на плажа Бонди в Сидни и специално похвали мъжа, който обезоръжи и повали един от нападателите, предаде ДПА.

Вчера двама нападатели откриха огън по семейства на плажа в първия ден на еврейския празник Ханука. Най-малко 15 души загинаха, а над 40 други бяха ранени, включително деца и двама полицаи.

Тръмп визира сцената, в която мъж изненада и обезоръжи един от стрелците по време на нападението. На запис се вижда, че той първо скача на гърба на нападателя отзад и след кратка борба му взима пушката. Заподозреният извършител, който малко преди това е стрелял по хора, избягва, куцайки.

Тръмп заяви в коледно обръщение, че мъжът, който се намеси и спря един от нападателите, е "много, много смел човек". Той "спаси много човешки животи", подчерта президентът на САЩ.

Той също така определи нападението като антисемитско, както по-рано направиха австралийските власти, отбелязва ДПА.

Австралийските медии определят минувача като герой. Според тях става дума за Ахмед ал Ахмед, собственик на магазин за плодове в Сидни, 43-годишен, баща на две деца, отбелязва Асошиейтед прес.

Той е бил прострелян два пъти при нападението и е претърпял операция, съобщава братовчед му Мустафа.
(БТА)

