Милиардер дари 99 999 долара на героя от плажа Ахмед

Американски милиардер дари 99 999 долара (65 000 щатски долара; 49 000 британски лири) на героя, който атакува с голи ръце един от въоръжените мъже на плажа Бонди и му отне оръжието. Максималното онлайн дарение в страната е 99 999 долара.

Видеозапис показва как 43-годишният собственик на магазин за плодове тича към стрелеца и грабва оръжието му. След това насочва пистолета към нападателя, принуждавайки го да се оттегли.

Според GoFundMe, кампания за набиране на средства за Ахмед Ал Ахмед е събрала близо 1 милион долара.

Най-голямото дарение е от Уилям Акман, главен изпълнителен директор на Pershing Square Capital Management, който похвали „смелия герой“ за спасяването на животи на X.

Родителите на Ахмед по-рано съобщиха, че той е бил прострелян четири или пет пъти в рамото и е в болница.

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс посети в болница Ахмед ал Ахмед – мъжът, който успешно обезоръжи един от въоръжените нападатели.

"Ахмед е истински герой", пише Минс.

"Снощи неговата невероятна храброст несъмнено спаси безброй животи, когато обезоръжи терорист с огромен личен риск. Беше чест да прекарам време с него току-що и да му предам благодарностите от хора от целия Нов Южен Уелс."

"Няма съмнение, че щяха да бъдат загубени още животи, ако не беше безкористната смелост на Ахмед." /BBC