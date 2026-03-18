10 признака за възпалени стави

Възпалението на ставите невинаги започва със силна болка или очевидно подуване. В много случаи първите признаци са леки и лесно могат да бъдат пренебрегнати като умора, остаряване или леко пренатоварване. Въпреки това тези незабележими сигнали могат да подсказват за възпалителен процес, свързан със състояния като артрит, автоимунни заболявания или износване на ставите. Разпознаването на ранните признаци може да помогне за навременна консултация с лекар и предотвратяване на по-сериозни увреждания.

Възпалението възниква, когато имунната система на организма реагира на дразнене или увреждане в ставата. Този процес може да доведе до натрупване на течност, дразнене на тъканите и промени в околните структури. С времето нелекуваното възпаление може да увреди хрущяла и костите, което води до ограничена подвижност и хронична болка.

По-долу са описани десет скрити признака, които могат да подсказват, че ставите ви са възпалени.

1. Постоянна сутрешна скованост

Събуждането със сковани стави, които се нуждаят от време, за да се „раздвижат“, е един от най-честите ранни признаци на възпаление. Леката скованост е нормална, но ако продължава повече от 30 минути, това може да е сигнал за възпалително ставно заболяване. Обикновено движението постепенно намалява сковаността.

