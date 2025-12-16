Предложението на САЩ за гаранции за сигурност към Украйна не е безсрочно

Съединените щати предоставиха на Украйна ограничени във времето гаранции за сигурност, подобни на Член 5 на НАТО, за да ускорят мирните преговори, съобщиха американски представители пред Politico.

Изданието пише още, че това предложение е направено по време на преговорите в Берлин. Целта е да се успокоят украинските опасения и да се насърчи Киев да вземе решение възможно най-скоро. Според официални лица Белият дом иска да сключи мирно споразумение до 25 декември.

Високопоставен американски служител, пожелал анонимност, обясни, че гаранциите са много сериозни, но не са безсрочни. Те ще влязат в сила веднага след сключването на споразумението.

Европейските дипломати обаче се съмняват в ефективността на подобни гаранции без членство в НАТО. Те смятат, че това би могло да провокира Русия да изпробва допълнително силата на тези споразумения.

Предложението за така наречените гаранции, подобни на член 5, идва на фона на маратонски преговори между специалния пратеник Стив Уиткоф, зетя и съветника на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер и украински и европейски официални лица в Берлин, докато Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Киев да приеме условия, които ще сложат край на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски и много европейски лидери са несклонни да сключат споразумение без изрична гаранция за сигурност от страна на САЩ, опасявайки се, че Русия след известно време ще атакува отново.

Последната оферта на САЩ изглежда е опит да се успокоят тези опасения, но и да се подтикне Зеленски да действа бързо.

"Основата на това споразумение е да има наистина много силни гаранции, подобни на член 5", заяви високопоставен американски представител. "Тези гаранции няма да са на масата завинаги. Тези гаранции са на масата в момента, ако се стигне до добро решение."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-късно в понеделник, че е разговарял по телефона със Зеленски и европейски лидери. Тръмп също така заяви, че е разговарял с руския президент Владимир Путин, но не посочи кога.

Дискусиите през уикенда се фокусираха основно върху подробностите около гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа ще предоставят на Украйна, но включваха и територията и други въпроси. Към Уиткоф и Кушнер се присъединиха генерал Алексус Гринкевич, началник на Европейското командване на САЩ, както и върховният командир на НАТО.

САЩ очакват, че Русия ще приеме такова споразумение в окончателния договор, както и ще позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Това може да се окаже прекалено оптимистична оценка, като се има предвид отказът на Кремъл да отстъпи в мирните преговори досега. А Москва все още не е взела отношение по нито едно от новите споразумения, които се изработват в Европа през последните няколко дни.

Не е ясно кога и как администрацията на Тръмп ще представи новите подробности на Москва. Русия очаква американската страна да я информира за преговорите, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Путин „е отворен за мир, за сериозен мир и сериозни решения. Той абсолютно не е отворен за никакви трикове, целящи да печелят време“.

Кремъл заяви в понеделник, че очаква да бъде информиран за преговорите в Берлин от американската страна.

На въпроса дали преговорите могат да приключат до Коледа, Песков отговори, че опитът да се предскаже потенциалният срок за сключване на мирно споразумение е „неблагодарна задача“.

Американската страна също оцени високо европейските си колеги, които от месеци се тревожеха, че екипът на Тръмп ще принуди Украйна да се съгласи с неблагоприятни условия. Европейските официални лица също изразиха оптимизъм.

„Правните и материални гаранции за сигурност, които САЩ предложиха тук в Берлин, са забележителни“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери по време на пресконференция след преговорите в понеделник.

Мерц, заедно с колегите си от Дания, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Великобритания, Швеция и ЕС, излязоха с изявление, в което приветстваха „значителния напредък“ в усилията на САЩ и се ангажираха да помогнат на Украйна да сложи край на войната и да възпрепятства руската агресия, включително чрез многонационални сили за Украйна, ръководени от Европа и подкрепени от САЩ.

През уикенда Зеленски призна, че Украйна няма да търси членство в НАТО, условие, което Русия многократно е поставяла.

Тръмп, който пропусна срещите в Берлин тази седмица, но беше информиран два пъти от Уиткоф и Кушнер, планираше да се включи в вечеря в понеделник за присъстващите държавни глави, външни министри и служители по сигурността, заявиха американски официални лица.

Уиткоф и Кушнер също се опитаха да намалят споровете между Украйна и Русия относно територията, която Москва ще контролира в окончателното споразумение. Досега Русия настояваше да контролира източната част на Украйна, Донбас, дори части, които Москва не е превзела.

Един от американските официални представители заяви, че преговорите са се фокусирали върху много от конкретните териториални съображения, като посочи, че има предложение в процес на разработване, но все още не е финализирано, Русия и Украйна да разделят контрола над атомната електроцентрала в Запорожие, като всяка страна ще има достъп до половината от енергията, произвеждана от централата.

Американските представители обаче избягваха да дават подробности за това как възнамеряват да преодолеят другите различия по териториалните спорове. Те заявиха, че са оставили на Зеленски „провокиращи мисълта идеи“ за това как да го направи.

Следващата стъпка на САЩ е да свика работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни представители ще разгледат подробно карти, за да решат оставащите териториални въпроси.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1925 гласа