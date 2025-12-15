IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Преговорите между Украйна и САЩ в Берлин приключват с нерешени териториални спорове

Срещата между украинските и американските представители продължи два часа

15.12.2025 | 17:40 ч. Обновена: 15.12.2025 | 18:08 ч. 0
Reuters

Reuters

Американските преговарящи все още искат Украйна да се откаже от контрола над източните Донецка и Луганска области като условие за мирни преговори с Русия, заяви в понеделник пред AFP служител, запознат с дискусиите.

Киев се съпротивлява на искането на Вашингтон да изтегли войските си от двата региона, общо известни като Донбас, които Русия не успя да завземе от нахлуването си през февруари 2022 г.

Руският президент Владимир Путин "иска територия“, каза служителят пред AFP, добавяйки, че Съединените щати изискват Украйна да се „изтегли“ от регионите и че Киев отказва.

"Малко е поразително, че американците заемат позицията на руснаците по този въпрос“, добави служителят, цитиран от The Guardian.

Москва контролира почти цялата Луганска област и около 80 процента от Донецка област, според базирания в САЩ Институт за изследване на войната.

Но анкета, публикувана днес от Киевския международен институт по социология (KIIS), базирана на 550 отговора, показа, че 75 процента от украинците са против отказването от Донбас.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски определи териториите около Донбас като "червени линии", които няма да прекрачи. Зеленски все пак е готов на компромис и да преосмисли членството на страната си в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ и ЕС.

По време на рещата бяха обсъдени още бъдещето на окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие и евентуалните изборите в Украйна.

Срещата между Володимир Зеленски и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер е продължила около два часа.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски мирни преговори Войната в Украйна НАТО избори Донецка и Луганска области Стив Уиткоф Джаред Кушнер
