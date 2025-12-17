IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон за невярна информация в интернет за преврат във Франция

След подадения сигнал фейсбук не премахнал видеото

17.12.2025 | 07:50 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че социалните мрежи се е появила невярна информация за държавен преврат в Елисейския дворец, предаде Франс прес.

По време на визита в Марсилия Макрон разказа пред журналисти, че президент на африканска държава се свързал с него, за да го пита какво се случва във Франция, след като видял във фейсбук кадри на журналист, застанал до Елисейския дворец и разказващ, че там е извършен преврат и че полковник е взел властта във Франция. Видеото е било изгледано от 12 милиона души, разказа Макрон и добави, че е поискал от екипа си да се свърже със фейсбук, за да поиска от тях да изтеглят невярната информация.

Това искане е било отправено чрез платформа на вътрешното министерство на Франция, на която се подават сигнали за незаконно или фалшиво съдържание в интернет. Отговорът на фейсбук бил, че това е в нарушение на правилата за потребление на социалната мрежа и затова видеото няма да бъде изтеглено.

Макрон заяви, че разказва това, за да илюстрира, че дори един държавен глава е обезоръжен пред социалните платформи. Той добави, че по принцип е склонен да си мисли, че има повече средства за въздействие отколкото който и да е друг.
преврат Франция фейсбук Еманюел Макрон
