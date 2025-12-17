Вучич иска информация от Русия за смъртта на представител на сръбска компания

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква отговор от руските служби относно смъртта на представител на сръбската компания за търговия с въоръжение „Югоимпорт-СДРП“ в Москва и добави, че ще се бори истината за смъртта му да бъде разкрита, предава сръбската национална телевизия РТС.

Представителят на "Югоимпорт" Радомир Куртич бе намерен мъртъв на 17 ноември на улица в Москва, като смъртта му е настъпила при неизяснени обстоятелства, припомня медията.

„Югоимпорт-СДРП“ е сръбска държавна компания за търговия с въоръжение, отбранителна техника и трансфер на технологии, създадена през 1949 г.

Вучич заяви, че Куртич е бил представител на „Югоимпорт-СДПР“ за втори мандат.

„Очакваме отговор от руските служби. Официално са им изпратени покани, молби и искания. Знаем, че са изчезнали определени твърди дискове от компютрите (от офиса на "Югоимпорт" в Москва – бел. ред.), че са изчезнали и други неща, но това не означава непременно, че има нещо общо със случилото се. Така че може да е и рутинно действие от страна на някоя служба, когато установява самоличността на някого на улицата“, каза Вучич.

Сръбският президент добави, че е необходимо да се установят повече подробности по случая и че сръбската страна все още не е получила никакви съдебномедицински заключения за причината за смъртта на Куртич.

„Надявам се, че ще ги получим в следващия период. Ще се боря истината да бъде разкрита. Става въпрос за наш гражданин, примерен гражданин и човек, който е работил дълги години в добра сръбска компания“, каза Вучич.

Разследващите органи на Русия не са предоставили никаква официална информация за смъртта на Куртич на посолството на Република Сърбия и представителството на „Югоимпорт-СДРП“ в Москва, както и на службите за сигурност в Република Сърбия, информира в."Блиц".

(Коеспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)