Фъншуй трикове за повече хармония у дома

В нашия забързан свят домът трябва да бъде убежище – място, където можем да се презаредим, да намерим спокойствие и да избягаме от стреса на ежедневието. Фъншуй, древното китайско изкуство за подредба на пространството, предлага практичен път за създаване на такава спокойна среда. Като разберем как енергията чи, тече през нашите пространства, можем да направим прости корекции, за да поканим спокойствие и баланс. Ето пет ефективни трика от фъншуй, за да внесете повече мир във вашия дом:

Разчистете безпорядъка, за да има място за чиста енергия

Най-важният принцип във фъншуй е, че безпорядъкът е застояла, блокирана енергия. Купчини несортирана поща, препълнени гардероби и предмети, от които вече не се нуждаете или не обичате, действат като енергийни прегради, пречейки на положителната енергия чи да тече свободно през дома и живота ви. Тази стагнация може да доведе до чувство на застоялост, претовареност и тревожност.

За да поканите мира в дома си, започнете с разчистване. Първо се съсредоточете върху входовете, тъй като това е мястото, откъдето енергията навлиза във вашия дом. Ясен, приветлив път позволява на добрата чи да циркулира. След това се заемете с някоя от дейностите, които ще ви освободят от негативното. Даряването или изхвърлянето на предмети, които вече не ви служат, е мощен акт на освобождаване от миналото и създаване на пространство за нова, положителна енергия.

Установете подходящо място за почивка

Спалнята е най-важното място за култивиране на мир, тъй като там прекарваме една трета от живота си, възстановявайки телата и умовете си. Ключът към спокойствието тук е „командващата позиция“ за вашето легло. Това означава да поставите леглото си така, че да можете да виждате вратата от мястото, където лежите, без да сте директно в една линия с нея. В идеалния случай трябва да имате солидна табла за опора и ясен изглед към стаята.

Това разположение подсъзнателно ви кара да се чувствате спокойни, тъй като можете да виждате всеки, който влиза в пространството. То насърчава чувството за безопасност и контрол, което е от съществено значение за дълбок, възстановителен сън. Избягвайте да поставяте леглото под наклонен таван или по-голяма греда, тъй като това създава потискаща енергия.

