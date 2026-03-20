Пробив: Съд в Полша узакони еднополов брак, сключен в ЕС

Върховният административен съд на Полша постанови, че еднополовите бракове, сключени в други държави членки на Европейския съюз, трябва да бъдат признати от полската държава – решение с историческо значение за правата на ЛГБТ общността в тази страна с католически традиции, предаде Франс прес.

Това безпрецедентно решение, което идва след скорошно решение на Съда на ЕС, беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала.

Делото беше заведено от двама поляци – Якуб Куприак-Троян и неговият съпруг Матеуш Троян, сключили брак в Берлин през 2018 г. Желаейки да се установят в Полша, те се сблъскаха с отказ за регистрация в Гражданския регистър на Варшава, тъй като полската конституция дефинира брака като съюз между мъж и жена.

През ноември Съдът на ЕС постанови, че еднополовите бракове, сключени в дадена държава членка на блока, трябва да бъдат признавани във всички държави членки. Оставаше неясно дали Полша, която неколкократно се е противопоставяла на ЕС по въпроса за правата на представителите на ЛГБТИК общността, ще приеме това решение.

"Днес отбелязваме един празник на човешките права, едно невероятно решение, което беше толкова необходимо", заяви пред журналистите Павел Кнут, един от адвокатите на двойката.

По думите на съдия Лешек Кирнашек, полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС. "Правилата на ЕС гарантират на всеки гражданин правото на свободно движение и забраняват всякаква дискриминация на основата на пол и сексуална ориентация", подчерта той.

Въпреки това, според адвокатите, първоначално не става ясно дали решението се отнася за всички еднополови двойки, сключили брак в чужбина, или само за тези, които са пребивавали там за дълъг период от време.

Според правозащитни организации около 30 000 до 40 000 такива брака са сключени от полски граждани в чужбина.

Полша е една от последните европейски държави, които не са легализирали нито еднополовите бракове, нито еднополовите граждански съюзи, наред с България, Румъния и Словакия.

Според Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните страната редовно се нарежда сред най-консервативните в Европа по отношение на правата на ЛГБТ общността.

Само 31% от поляците се обявяват в подкрепа на въвеждането на еднополовите бракове, но 62% подкрепят въвеждането на някаква форма на правно признаване на съюзите между лица от един и същи пол, сочи проведено миналата година проучване на Ипсос.