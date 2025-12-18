IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гръцкият флот навлезе в нова ера с доставката на фрегатата „Кимон“

Фрегатата ще отплава за Брест през следващите дни

18.12.2025 | 21:00 ч.
Гръцкият военноморски флот навлезе в нова ера с доставката на първата си фрегата за чуждестранни инвестиции, построена във Франция, F-601 Kimon, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от „Катимерини”.

„Днес не е просто доставката на изключителен кораб, това е нов ден в нова ера“, каза министърът по време на церемония по именуване и издигане на гръцкия флаг в корабостроителниците на Naval Group в Лориен, Франция.

Включването на „Кимон“ и три допълнителни фрегати с чуждестранни чуждестранни военноморски сили би създало най-силния военноморски флот, който елинизмът някога е имал. „Гърция се укрепва не за да заплашва, а за да защитава, да гарантира и да възпира, поставяйки правото пред мощта“, добави той.

На церемонията гръцкото знаме беше издигнато на мачтата на фрегатата, докато беше изпълнен националният химн, а екипажът по-късно се качи на борда на кораба.

Френската колега на Дендиас, Катрин Вотрен, присъства на церемонията и отдаде почит на участвалите в строителството на кораба, заявявайки, че това е почит към решението на Гърция да придобие плавателен съд, построен с френски опит.

Властите съобщиха, че фрегатата ще отплава за Брест през следващите дни, за да получи въоръжението си, и ще пристигне във военноморската база Саламин в началото на 2026 г.

гръцки флот фрегата фрегатата „Кимон“ Гърция Дендиас
