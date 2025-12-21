От готвачка до снайперистка: Украинските жени се борят за равенство в армията

"Защо изостави децата си? Печелиш ли много в армията?", попитаха Ватра, майка на момче и момиче. "Служиш, вместо да ги отглеждаш. Трябва да останеш у дома", коментираха Билка, майка на две момичета. "Ами ако умреш? Ако не си майка, не си нищо", прочете в социалните си мрежи Рута, майка на три деца.

Свидетелствата на тези украински военни отразяват трудни пътя към равенството между мъжете и жените в армията в разгара на руската инвазия. Те са от кампанията Veteranka, която се опитва да нормализира присъствието на жените във въоръжените сили на страната си. Предразсъдъците и стереотипите се срещат не само в окопите, но и в обществото и семействата, пише El País.

"Да си жена в армията означава да се сблъскваш с съмненията на другите всеки ден", подчертава военният лекар Катерина Приймак, отговорна за тази независима инициатива. "Моята мечта е някои от тях да станат генерали".

Тази, която се стреми към това предизвикателство, е 49-годишната Оксана Григориева, отговорна за въпросите на равенството между половете в армията. До май миналата година и от 2022 г. тя заемаше тази длъжност в сухопътните войски, което означава, че вече има няколко години опит в тази област. Въпреки това, пред нея не стои лека задача, тъй като много хора, както тя посочва, продължават да виждат жените по-скоро като готвачки или шивачки, отколкото като снайперистки или танкови командири.

В момента в украинската армия има около 72 000 жени, което е около 7% от милионния състав на армията. От тях 19 000 заемат граждански длъжности, като Григориева. Около 5500 са разположени в бойни зони. Задължителната военна служба за мъжете на възраст между 25 и 60 години съгласно военното положение от 2022 г. е намалила процента на жените в армията, където те постъпват доброволно, но техният брой продължава да нараства.

Страната планира реформи, включително в областта на отбраната, за да се доближи до Европейския съюз и НАТО. В същото време страната е въвлечена във война, откакто през 2014 г. руски войски нахлуха в източната част, преди да започне голямата инвазия през 2022 г. От 2018 г. нова законодателна рамка насърчава равенството, подчертава Григориева. Сега, на хартия, жените могат да следват военна кариера и да заемат всякакви позиции, включително и бойни.

"Това е нашето голямо постижение и сме горди, че сме го постигнали", подчертава тя.

Предразсъдъците и мачизъмът продължават да затрудняват пътя на жените,

които избират тази кариера и се издигат:

"Фактът, че съм красива и млада, не означава, че съм любовница на всеки", оплаква се Григориева, като се позовава на мислене, затънало в миналото и чуждо на заслугите. Тези нагласи затрудняват пътя на законодателните промени за решителна борба с престъпления като изнасилване или сексуално насилие, или тормоз, защото, ако погледнем назад към бившата съветска република, това е тема, която едва се засяга, добавя тя.

Сред мотивите, които карат някои жени да направят тази крачка като доброволки, се открояват случаите, в които те в крайна сметка обличат униформата, защото искат да предпазят децата си от войната. Или защото са загубили член от семейството си и това ги мотивира да се присъединят към отбраната на Украйна.

Една от историите, която я е шокирала най-много, е тази на едно семейство, и двамата военни по договор, с две деца, бебе на осем месеца и тригодишно момче от предишен брак. През 2022 г. те решават, че тя ще отиде на фронта като боен лекар. Законът позволява, когато става въпрос за двойка, единият от двамата да не се явява на военна служба. Жената, чието име Григориева не споменава, стигна дотам, че да каже сред съмненията на семейството на партньора си: „Аз съм боец“. След три години връзката им се разпадна и армията се намеси, за да не загуби тя родителските права при развода и да призове бившия съпруг на военна служба. Сега тя продължава да е военна, но в тила.

В бойни позиции, теснотата и опасността не позволяват да се правят разграничения между мъжете и жените, каквито се правят например в тренировъчни лагери или казарми извън първата линия. В окопите интимността не разбира от пол. След повече от 11 години война, социалните мрежи понякога отразяват тази трансформация, в която живее Украйна.