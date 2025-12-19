IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хванаха над 160 кг хероин на турско-ирански ГКПП в ТИР с храни за България

Задържан е шофьорът, който е ирански гражданин

19.12.2025 | 14:33 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран край град Догубеязит в Източна Турция са разкрили 163,9 килограма хероин при опит да бъде превозен нелегално до България през Турция.

По информация на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер наркотикът е разкрит в ТИР, превозващ хранителни стоки за България, натоварен с консервирани храни.

ТИР-ът пристигнал на турския гранично-пропускателен пункт от Иран, като на турската митница бил подложен на проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит съвместно с екипи на Дирекцията за охрана на митниците.

Според митническите документи камионът превозвал хранителни стоки за България през Турция.

При направената митническа проверка е установено количество от 163,9 кг хероин, укрит в 1152 на брой пластмасови буркани, разположени в 48 кашона.

Шофьорът на ТИР-а, който е ирански гражданин, е задържан по обвинение в наркотрафик.
(Специално за БТА от Нахиде Дениз)

хероин ТИР Иран Турция
