Украйна снабдява войските си с близо 1000 дрона-прехващачи на ден

Министерството на отбраната на Украйна съобщи в четвъртък, че от началото на декември доставя на войските си около 950 прехватващи дрона на ден.

В своето изявление министерството посочи, че тези дронове са специално предназначени за „противодействие на вражеските безпилотни летателни апарати от типа Shahed“.

Достигането на близо 1000 прехватващи дрона на ден е значителен успех за производството на такива дронове, които в началото на годината все още бяха в етап на прототипиране, пише BI.

Тези прехващачи са дронове с изглед от първо лице, предназначени да летят и да унищожават вражески въздушни системи, обикновено с помощта на експлозиви или пряк удар. Типичният прехващач лети с четири моторни пропелера, но за разлика от обичайните квадрокоптери, често има формата на куршум или ракета.

Първоначално създадени, за да унищожават високолетящи разузнавателни самолети, оттогава те са усъвършенствани от украинците, за да свалят дронове за далечни атаки на ниска цена – предимно като отговор на пускането от Русия на големи вълни от ирански Shaheds тази година.

„Тези системи укрепват защитата срещу терора с дронове, като същевременно запазват ресурсите за прихващане на крилати и балистични ракети“, заяви украинският министър на отбраната Денис Шмихал.

Министерството на отбраната също така заяви, че работи с повече от 10 производители на прехващачи и е направило повече поръчки за следващата година.

За Украйна прехватчиците трябва да са достатъчно бързи, за да преследват дронове като Shahed-136, който лети с типична скорост от 115 мили в час, като в същото време остават евтини, за да могат войските на Киев да използват устойчиво стотици от тях на ден. Русия наскоро атакува с около 5500 дрона от типа Shahed на месец.

Някои украински производители на дронове също се опитват да разработят прехващачи, които да могат да улавят Geran-3, руската версия на реактивния Shahed-238, който според информациите може да лети със скорост от около 230 мили в час.

Новият производствен капацитет на Украйна идва, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви през ноември, че страната му произвежда около 600 до 800 прехващача на ден, което е под първоначалната му цел.

През юли Зеленски беше поставил производствена цел от 1000 прехващача на ден.

Доброволческите движения в Украйна пряко спонсорират някои прехващачи за избрани военни части, въпреки че тяхното количество често е ограничено в сравнение с мащаба на това, което предоставя украинското правителство.

Например, доставките на Wild Hornets' Sting, прехващач на стойност 2500 долара, бяха спонсорирани през тази година предимно от Sternenko Foundation, местна организация за групово финансиране.