Мъж предложи брак по време на пресконференцията на Путин, покани го на сватба ВИДЕО

🚨⚡️A journalist from a Yekaterinburg TV channel proposed to his girlfriend during a live broadcast and invited Putin to the wedding. pic.twitter.com/ZYGlyxkuPw — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 19, 2025

Освен дискусии по сериозни въпроси, по време на годишната пресконференция на Владимир Путин се случи и нещо интересно - млад мъж предложи брак на приятелката си.

23-годишният журналист, който е жител на централния град Екатеринбург, трябваше да зададе въпрос на Путин, но преди това вдигна плакат с надпис: "Оля, омъжи се за мен, моля".

След това той смело покани президентът на сватбата си.

"Ще се радваме да ви видим там", каза той на Путин.

"Вие казахте, че сте на 23 години, а имате връзка с Вашето момиче от осем години. Значи вие сте станали двойка 15 години. Поздравявам ви и двамата", похвали го държавният глава.

"Продължаването на рода е свято нещо", отбеляза Путин.

По думите му е необходимо в обществото да се създаде атмосфера, в която родителството, особено многодетното, да се възприема не като бреме, а като осъзнат и престижен избор, който изпълва живота със смисъл.

"Нужно е това да стане модерно. Хората трябва да разберат в какво се състои щастието на майчинството и бащинството", обобщи президентът.