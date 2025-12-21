IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До края на годината не е предвиден разговор между Тръмп и Путин

Историческа беше срещата между двамата в Аляска през август

21.12.2025 | 11:36 ч.
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

В графика на руския президент Владимир Путин за последните седмици на 2025 г. към момента не е предвиден телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Информацията идва от говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

При необходимост може бързо да бъде организиран такъв“, добави говорителя, цитиран от ТАСС.

През 2025 година световните лидери Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха няколко телефонни разговора помежду си, продължили часове.

Това, което остана за историята, е срещата между тях, провела се в Аляска през август. След срещата Тръмп беше разкритикуван, че е подал ръка на диктатор, а Путин се е възползвал от възможността, за да излезе от международната изолация, в която се намира през последните години заради войната в Украйна.

Владимир Путин Доналд Тръмп телефонен разговор световни лидери срещата в Аляска
