Путин за любовта, войната, кометите и... кифличките СНИМКИ

Младата жена от телевизионния канал "Тюмен Тайм" в Западен Сибир просто трябваше да знае. Необичаен обект, наречен 3I/Atlas, се приближаваше към Земята - или комета, или извънземен космически кораб, каза тя. Дали президентът Путин имаше вътрешна информация от разузнавателните си служби? Тюмен би се радвал на "гости от космоса, но бихме искали да сме готови".

Путин се усмихна. Обектът беше най-новото тайно оръжие на Русия, пошегува се той.

"Но нека сме сериозни, това е комета. Нашите учени знаят какво се случва там."

Той даде кратко описание на точно какъв вид комета е замесена.

Повече от четвърт век годишната пресконференция на Путин се е кристализирала в познато явление и вчерашният ден не беше изключение. Президентът, чиито размисли се излъчват по държавната телевизия в продължение на три или четири часа, трябва да изглежда като щедър, всезнаещ властелин - ту буйно нахален, мъдър, ту уязвим. Резултатът е отчасти цар, отчасти водещ на токшоу, отчасти д-р Стрейнджлов.

Стотици репортери присъстват на хореографираната театрална постановка, докато молещите размахват знаци, за да привлекат вниманието на президента, въпреки че въпросите всъщност са предварително договорени.

Една репортерка носеше фигурка на вобла, каспийски хлебарка - рибата, която всички руски мъже обичат да ядат сушена, придружена от шотове водка. На нея беше отпечатано името на нейния град, Астрахан, край устието на Волга, и тя искаше да попита за пресъхващата река.

Когато Путин излезе на сцената, той с лекота, въпреки кашлицата, която го обзе на конференцията през последните години, преминаваше от сериозни към тривиални теми.

Първите въпроси му дадоха възможност да представи вижданията си за Украйна. Войната е изцяло по вина на Киев и неговите западни спонсори, каза Путин, обвинявайки "антиконституционния преврат", който свали промосковския президент Янукович през 2014 г., събитие, наречено Революция на достойнството в Киев.

Путин повишаваше и намаляваше интензитета, докато отговаряше на въпроси за националната сигурност, каква щеше да бъде Русия след 200 години, ако все още съществуваше, и в колко часа започва и завършва работа:

"Знаете ли, аз завършвам работа доста късно. Няма да казвам до колко часа, ще звучи неприлично, защото това е нарушение на трудовото законодателство, а това не е правилно. Човек трябва да си ляга навреме - трябва да е в добра форма."

Наскоро пресконференцията беше съчетана с годишното телефонно обаждане до Путин, първоначално отделно събитие, което позволява на гражданите да молят за помощ - ехо от ходоките, селяни, които изминаваха дълги разстояния, за да се оплакват от местните бюрократи на Владимир Ленин.

Денис Максимов, собственикът на "Машенка" - малка пекарна източно от Москва, кръстена на най-голямата му дъщеря, се оплака от нарастващите данъци върху бизнеса. Путин обясни подробно данъчната политика и прояви интерес към кифличките на пекарната.

"Може би ще ми изпратите нещо вкусно, нали?", каза той. "С удоволствие", отговори Максимов.

Днес Кремъл разпространи снимки, на които Путин закусва именно с кифлички от пекарна "Машенка"

Снимка: БГНЕС 1 / 4 / 4

В един момент светлината на прожекторите се насочи към мъж в студийната публика, Наран Очир-Горяев, който тази седмица беше удостоен със званието Герой на Русия за щурма на град Северск в Украйна. Очир-Горяев даде колебливи отговори на въпроси за нападението от водещите и от самия Путин.

По-късно мъж, който искаше да се ожени, зададе въпроса си на Путин и след това предложи брак на приятелката си Олечка пред цялата нация. Той покани президента на сватбата.

Последва още един въпрос към Путин. "Влюбен ли беше?"... "Да", каза президентът, но този път не даде подробности.

Коментарът е на Том Парфит за The Times.